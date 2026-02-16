  • Новость часаПВО сбила 49 украинских БПЛА над регионами России
    16 февраля 2026, 01:50 • Новости дня

    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС

    Berliner Zeitung: Конфуз Макрона на Мюнхенской конференции обнажил разрыв в ЕС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неловкая сцена между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на Мюнхенской конференции выявила глубокие разногласия между Францией и Германией, пишет Berliner Zeitung.

    В Сети была опубликована видеозапись, на которой Макрон несколько раз пытается поприветствовать канцлера Германии, но тот не отвечает на его жесты и, похоже, игнорирует французского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Издание подчеркивает, что Европа после нескольких дней на конференции выглядит растерянной: Франция представляется «хромой уткой», а у Германии отсутствует четкая стратегия.

    По мнению автора материала, события последних лет показали, что европейские страны оказались в положении аутсайдеров, особенно на фоне конфликта на Украине, где лидеры ЕС не участвуют в ключевых переговорах.

    В статье отмечается, что внутренний разлад в Европе сопровождается падением поддержки прежнего курса среди населения. Автор публикации указывает, что политика руководства ЕС в последние годы сводится к постоянному увеличению военных расходов и наращиванию вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне разногласий с Францией по торговой политике ЕС и отношениям с США. Также СМИ заявили, что глава немецкого правительства намерен отомстить Макрону из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 17:55 • Новости дня
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России

    Министр обороны ФРГ Писториус назвал российский Северный флот очень «мощным»

    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил значительную мощь и активность российского Северного флота в арктическом регионе.

    Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский Северный флот очень мощными военно-морскими силами, передает ТАСС. «Это очень-очень мощные военно-морские силы, о которых мы говорим», – заявил он журналистам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    Российский Северный флот активно действует в Арктике, добавил Писториус, комментируя тему участия ФРГ в миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»).

    Напомним, что Северный флот считается одним из ключевых оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Его основными задачами являются защита территориальной целостности России и поддержание стратегических ядерных сил в постоянной боевой готовности в рамках политики ядерного сдерживания.

    Флагманом Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В состав объединения входят более 40 подводных лодок и свыше 40 надводных кораблей и катеров, что подчеркивает его значительную военную мощь в Арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО. Он также заявил, что Балтийское море становится ареной противостояния между Западом и Россией.

    До этого президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    13 февраля 2026, 20:23 • Новости дня
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Франции Катрин Вотрен подчеркнула важность подготовки Европы к возможному конфликту высокой интенсивности, отметив это как лучший способ избежать угрозы.

    Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен заявила в эфире телеканала Euronews, что Европа должна быть готова к конфликту высокой интенсивности, передает РИА «Новости». Министр отметила, что лучший способ избежать военного столкновения – это как раз готовность к нему.

    По ее словам, в условиях, когда на территории Европы уже идет вооруженное противостояние, необходимо принимать меры для удержания ситуации под контролем.

    Ранее начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон 18 ноября 2025 года заявил, что страна должна быть готова к потерям среди военнослужащих и к экономическим трудностям для сдерживания «российской угрозы». Он подчеркнул, что Франции придется столкнуться с серьезными вызовами ради обеспечения безопасности.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и придерживается курса на снижение напряженности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США, Канады, Британии, Франции и Германии считают, что ситуация в мире становится все опаснее.

    В то же время, Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил для общей защиты. А президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует предложить партнерам использовать французский ядерный потенциал для коллективной безопасности.

    Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    13 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена

    Зеленского в аэропорту Мюнхена встречал только украинский посол

    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена
    @ REUTERS/Thilo Schmuelgen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали лишь представители украинского посольства, а не руководство принимающей страны.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера Владимира Зеленского встречал лишь посол Украины в Германии Алексей Макеев, о чем свидетельствует опубликованное им видео в соцсетях, отмечает РИА «Новости». На кадрах видно, что к трапу самолета подошли Макеев, военный атташе и другие сотрудники украинского посольства. Представителей руководства Германии на месте встречи не было.

    Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ранее подтвердили, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на форуме. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция себя дискредитировала, поскольку перестала приглашать участников с альтернативной точкой зрения.

    Ранее уже западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Владимира Зеленского в США. Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности чувствуют себя спокойнее на фоне отсутствия на мероприятии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Германию, Словакию и Венгрию для представления американской стороны на Мюнхенской конференции и обсуждения с Венгрией и Словакией отказа от российских энергоресурсов.

    13 февраля 2026, 05:05 • Новости дня
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России, что может обернуться ударом по единству Евросоюза, пишет La Repubblica.

    Провал инициатив по передаче замороженных российских активов на Украине и борьбе против соглашения ЕС с Меркосур подтолкнул Мерца к разработке плана мести, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Repubblica.

    По мнению издания, «итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь – чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы – она превращается в нечто большее».

    По данным газеты, Мерц винит председателя Евросовета Антониу Кошту и Макрона в том, что они подготовили для него «ловушку» в виде кредита на 90 млрд евро для Киева.

    Авторы материала считают, что целью Мерца стало достижение двух задач: прекращения выпуска новых еврооблигаций и построения оборонной системы на основе национальных армий.

    Накануне немецкая газета Handelsblatt указала, что позиции Мерца и Макрона расходятся как минимум по шести ключевым вопросам, включая использование еврооблигаций, сделку ЕС с Меркосур и недавнюю поездку французского представителя в Москву.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни немецкий канцлер Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

    14 февраля 2026, 18:35 • Новости дня
    Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к «терорганизациям»
    Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к «терорганизациям»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская дипмиссия направила запрос немецким властям после решения генпрокуратуры ФРГ отнести ЛНР и ДНР к «террористическим организациям».

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что российское посольство запросило официальные разъяснения у германской стороны относительно решения генпрокуратуры ФРГ причислить Луганскую и Донецкую Народные Республики к так называемым террористическим организациям, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что дипмиссия также запросила консульский доступ к россиянину, задержанному в Германии за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.

    «В этой истории вызывает возмущение не только линия на фактическую криминализацию в ФРГ гуманитарных поставок в Донбасс, но и квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве «зарубежных террористических объединений». Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет», – заявил посол.

    Генпрокуратура Германии ранее приняла решение относить ДНР и ЛНР к террористическим организациям, что вызвало протест со стороны России. Вопрос консульского доступа к задержанному россиянину остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее федеральная прокуратура Германии задержала гражданку Германии и Украины Илону В. в Берлине по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне.

    Глава МИД России также раскритиковал политику Германии, отметив, что власти страны движимы реваншистскими настроениями.

    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    13 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, достижение мира на Украине невозможно без участия европейских стран. Макрон подчеркнул, что новый канал будет функционировать с полной прозрачностью для Украины, европейских партнеров и союзников из США.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отмечал, что после многочисленных попыток «отменить» Россию европейцы начали говорить о неизбежности диалога с Москвой, так как осознали возможный крах Украины.

    Ранее Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу.

    13 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Дмитриев отреагировал на решение Макрона создать канал связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции объявил о планах создать прямой канал связи с Россией, что вызвало комментарий главы РФПИ о смене европейского подхода.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, передает РИА «Новости». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, такое решение свидетельствует об изменении позиции Европы по отношению к России.

    Дмитриев отметил в своем Telegram-канале: «Европа начинает менять подход – опасаясь взаимодействия России и США».

    Он подчеркнул, что европейские страны стремятся наладить прямой диалог с Москвой, чтобы учитывать новые вызовы и угрозы для региона.

    Ранее представители Франции неоднократно выражали заинтересованность в поддержке контактов с Россией на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности не оказалось европейских лидеров.

    Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    14 февраля 2026, 17:17 • Новости дня
    В Мюнхене началась массовая акция против конференции по безопасности

    В Мюнхене началась многотысячная акция против конференции по безопасности

    В Мюнхене началась массовая акция против конференции по безопасности
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Мюнхена стартовала массовая демонстрация против Мюнхенской конференции по безопасности и НАТО, собравшая более 4 тыс. участников с антивоенными лозунгами.

    В Мюнхене стартовала масштабная акция протеста против проводимой в городе Мюнхенской конференции по безопасности и политики НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Демонстранты выступают за мирные переговоры и требуют прекратить поставки вооружений на Украину, а также против выступают против передачи оружия Израилю.

    Организаторы, представляющие «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО», заявляют, что западные правительства провоцируют гонку вооружений, оправдываясь заявлениями о возможном нападении России на НАТО.

    В анонсе акции они заявили: «Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, оправдывается оргия перевооружения». Они также призывают остановить «военную истерию» и не распространять ложные сообщения о диверсиях и полетах БПЛА.

    Акция началась на площади Карлсплац и затем шествием двинулась в сторону оцепленного района вокруг конференц-центра. По оценкам полиции и организаторов, в протесте участвуют более четырех тысяч человек. Протестующие принесли флаги России и Германии, флаги Палестины, а также плакаты с призывами к миру и прекращению военных поставок.

    Участники демонстрации планируют устроить символическое «окружение» места проведения конференции. Для обеспечения порядка власти Мюнхена привлекли до 5 тыс. сотрудников полиции, включая представителей других федеральных земель и Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мюнхенская речь Марко Рубио вызвала разочарование у части европейских дипломатов из-за ориентации на американскую аудиторию и недостаточной поддержки союзников.

    Как заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до конфликта на Украине.

    Между тем американист Рафаэль Ордуханян объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта.

    13 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Макрон: Ввод европейских войск на Украину вызовет эскалацию конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают поддерживать Украину, однако не рассматривают возможность отправки своих войск, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции.

    Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что страны Евросоюза с самого начала приняли решение помогать Украине, но не втягиваться в эскалацию конфликта с Россией. По его словам, отказ от нанесения ударов по территории России и направления сухопутных войск остается основой политики ЕС, передает РИА «Новости».

    Французский президент подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину означала бы эскалацию конфликта и взятие на себя ответственности за такие последствия. Он отметил, что в Европе отсутствует консенсус по вопросу ввода войск, и он не намерен давать обещания, которые не сможет выполнить. Макрон также предупредил, что такой шаг может привести к потере контроля над ситуацией.

    Он добавил, что европейские страны продолжают придерживаться выбранных рамок, поддерживая Украину, но не участвуя в эскалации с Россией.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    13 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

    Le Figaro: Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Лувре раскрыта мошенническая схема, позволившая похитить у музея огромную сумму через нелегальные экскурсии.

    Как сообщает RT, девять сотрудников Лувра были задержаны по подозрению в хищении средств музея. По данным издания Le Figaro, группа организовала схему проведения экскурсий в обход официальной кассы, устанавливая завышенные цены для посетителей.

    Сумма ущерба составила около 10 млн евро, что эквивалентно 917 млн рублей. Отмечается, что преступная деятельность могла вестись с начала 2024 года.

    В октябре прошлого года из Лувра также были украдены драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Евгении.

    Французский телеканал TF1 впервые опубликовал записи с камер, на которых видно, как грабители разбивают витрины и забирают ценные экспонаты.

    Следователи обнаружили гараж под Парижем, куда преступники на скутерах привезли похищенные украшения, но сами реликвии пока не найдены.

    Во время ограбления Лувра злоумышленники обошли все препятствия, однако совершили ошибки, что привело к поимке подозреваемых.

    Французские следователи подозревают охранника Лувра в передаче информации о системе безопасности, что позволило преступникам скрыться после нападения.

    15 февраля 2026, 03:41 • Новости дня
    Песков призвал помнить про роль Запада в организации переворота на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно помнить, что США, Великобритания, Франция и Германия участвовали в организации госпереворота на Украине в 2014 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После 2014 года поменялось все», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он отметил, что «кровавый» государственный переворот на Украине был организован руками Запада – «с прямым участием Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Германии».

    «И мы должны это помнить», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков указывал, что украинский Евромайдан являлся силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как Евромайдан. За три месяца «мирный протест» перешел к кровавому госперевороту. Газета ВЗГЛЯД публиковала воспоминания очевидцев о тех событиях.

    14 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Президент Нигера сообщил об угрозах Франции атаковать урановые конвои

    Президент Нигера Чиани сообщил об угрозах Франции атаковать урановые конвои

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Абдурахман Чиани рассказал о французских угрозах атаковать конвои с ураном в случае его вывоза из страны, что связано с национализацией урановой компании.

    Франция угрожала властям Нигера нападением наемников на конвои с ураном, если сырье будет вывезено, передает РИА «Новости».

    Абдурахман Чиани, президент Нигера, заявил каналу RTN: «Они нам даже угрожали, говоря, что если он будет вывозиться, то они прибегнут к наемникам, чтобы атаковать конвой, или если он будет вывозиться из Арлита, они используют наемников, чтобы перехватить конвой... Это французы».

    По словам Чиани, угрозы касались не только вывоза урана по суше, но и попыток транспортировки сырья по воде. Франция считает уран из месторождений Нигера своей собственностью.

    В июне 2025 года правительство Нигера объявило о национализации дочерней компании французского уранодобывающего концерна Orano, однако компания оспорила это решение в суде. Эта ситуация обострила отношения между странами и усилила напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Тчиани Амаду Ибро объявил о вступлении страны в войну с Францией.

    Высший суд штата Энугу постановил, что британское правительство должно признать ответственность за расстрел шахтеров в 1949 году и выплатить компенсации семьям погибших рабочих.

