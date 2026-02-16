В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей

Число регионов России со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до 15

Tекст: Антон Антонов

Годом ранее этот показатель отмечался только в 12 регионах. Самые высокие средние зарплаты были в Магаданской области и на Чукотке – 244 и 212 тыс. рублей соответственно, а Москва заняла третье место с 171,3 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата составила 158 тыс. рублей, в Якутии – 139,6 тыс., на Сахалине – 139 тыс., на Камчатке – 137,3 тыс., в Ненецком АО – 134,7 тыс., в Ханты-Мансийском АО – 120,3 тыс. Жители Мурманской области в среднем зарабатывали почти 120 тыс. рублей, а в Петербурге и Московской области – около 116 тыс.

Красноярский край и Забайкальский край, а также Амурская область также вошли в рейтинг, в этих регионах средние зарплаты составили чуть более 103 тыс. рублей.

Расчет среднего дохода производится до вычета налогов и включает премии, а также учитывает доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

В целом по России в конце осени средняя начисленная зарплата составила 98,2 тыс. рублей против 86,4 тыс. годом ранее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре количество российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей, выросло до 14. В ноябре 2025 года средняя зарплата в Магаданской области и на Чукотке превысила отметку в 200 тыс. рублей.