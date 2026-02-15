Рубио заявил о нежелании США превратить Европу в вассала

Tекст: Ольга Иванова

США не заинтересованы в том, чтобы Европа была вассалом Америки и полностью зависела от Вашингтона, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, подводя итоги переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает РИА «Новости».

«Мы не хотим, чтобы Европа была зависима, мы не просим Европу быть вассалом Соединенных Штатов», – сказал Рубио. Он заверил, что США не собираются покидать НАТО, однако сохраняют за собой право перемещать около двух тыс. военнослужащих между странами альянса при необходимости.

Марко Рубио отметил, что уровень коллективной безопасности в НАТО зависит от боеготовности каждого отдельного члена организации. По его словам, альянс будет существовать до тех пор, пока это отвечает взаимной выгоде всех участников.

