Встречу глав МИД ЕС и Каллас в Мюнхене отменили

Tекст: Ольга Иванова

Неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, которую планировала провести глава дипломатии ЕС Кая Каллас в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, отменили из-за того, что большинство министров уже покинуло город, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.

В тексте Politico подчеркивается: «Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, которую глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела провести среди министров, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, была отменена, потому что подавляющая часть министров уже уехала». Таким образом, встреча не состоялась по техническим причинам, а не из-за политических разногласий.

Один из европейских чиновников пояснил, что отмена носила исключительно организационный характер. По его словам, никаких конфликтов или разногласий между участниками не возникло.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проходит в центре города с пятницы по воскресенье и собирает ведущих мировых политиков и экспертов по вопросам международной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь президента США Марко Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас.