Президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие

Президент Польши Навроцкий заявил о намерении создать собственное ядерное оружие

Tекст: Дарья Григоренко

Навроцкий в интервью телеканалу Polsat News отметил, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту», особенно в условиях, когда страна, по его словам, «находится на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России, передает РБК.

Навроцкий подчеркнул: «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу».

В ноябре глава польского МИД Радослав Сикорский высказался против предложения о размещении ядерного оружия в Польше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда предлагал сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия. Дуда призывал США переместить ядерное оружие на территорию Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости стремления страны к доступу к ядерному и другим неконвенциональным видам оружия.