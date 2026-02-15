Спасатели вытащили Porsche из ограды Летнего сада в Петербурге

Tекст: Ольга Иванова

Спасатели извлекли автомобиль Porsche Cayenne с территории Летнего сада в Петербурге, передает РИА «Новости». По данным городского управления МЧС, машина перелетела через Лебяжью канавку и врезалась в ограду парка, после чего легковушка опрокинулась на бок.

В ведомстве уточнили, что для подъема внедорожника был задействован автокран Поисково-спасательной службы Петербурга. По словам представителей МЧС, операция по эвакуации автомобиля прошла без осложнений.

Ранее в МВД Санкт-Петербурга сообщили, что авария произошла около 5.30 утра воскресенья. За рулем находился 18-летний молодой человек, который попытался скрыться от полиции. Он пробил ограждение набережной, перелетел канал и врезался в забор Летнего сада.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира, включая шестнадцатилетнюю девушку. Водитель серьезных травм не получил, однако отказался проходить медицинское освидетельствование, несмотря на внешние признаки опьянения.

