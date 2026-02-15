Австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде из-за длинной обуви

По данным AFP, длина его ботинок превышала допустимую норму на четыре миллиметра, что и стало причиной отстранения спортсмена от участия в финале, передает ТАСС.
Нарушение было выявлено после квалификационного раунда, в котором Чофениг занял восьмое место и обеспечил себе выход в финал. Сам спортсмен признал свою вину, отметив: «Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».
Победителем соревнований стал представитель Словении Домен Превц.
Ранее финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.