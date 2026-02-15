МВД Италии из-за диверсий усилило патрулирование на железных дорогах

Tекст: Ольга Иванова

МВД Италии усилило безопасность на железнодорожной сети страны после серии диверсий, предположительно организованных анархистскими группами, передает РИА «Новости». Для борьбы с угрозой департамент общественной безопасности разработал специальный план, включающий расширенное патрулирование технических узлов и участков путей, особенно тех, которые не охвачены системой видеонаблюдения.

В статье отмечается, что главная сложность – огромная протяженность железных дорог, составляющая 16 тыс. км, и невозможность обеспечить их полноценный контроль. «Это поистине титаническая задача, учитывая практически полную невозможность обеспечения эффективного наблюдения на 16 тысячах километров итальянских железнодорожных путей», – говорится в публикации.

По информации издания, диверсии происходят, как правило, в сельской местности, вдали от станций и стратегических объектов, которые находятся под круглосуточным контролем правоохранителей. Злоумышленники вскрывают люки кабельных каналов, повреждают кабели и используют воспламеняющиеся жидкости, что позволяет предположить существование единой структуры, стоящей за всеми атаками.

Расследованием случаев занимаются антитеррористические подразделения, которые усилили мониторинг интернет-платформ, часто используемых анархистами для координации. Следователи анализируют пять инцидентов, произошедших за последние две недели, и ищут между ними возможные связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Болоньи произошли серьезные перебои в железнодорожном сообщении из-за диверсионных актов.

Итальянские правоохранители проводят расследование по делу о терроризме. Следователи связывают эти инциденты с диверсионными действиями против Олимпиады.