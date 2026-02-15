В Самарской области сгорел агрегат для ремонта скважин

Tекст: Ольга Иванова

Подъемный агрегат для ремонта скважин сгорел в Нефтегорском районе Самарской области, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел около пяти километров северо-восточнее города Нефтегорск. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11.06 по местному времени.

В ведомстве уточнили: «В результате пожара погибших нет, пострадали четыре человека (мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения)». Все они были доставлены в больницу.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, к 11.56 пожар был полностью ликвидирован. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

