Посол России Кузнецов заявил об отсутствии намеков на смену курса Финляндией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, намеков на изменение антироссийского курса в политике Финляндии не наблюдается, передает РИА «Новости». Кузнецов добавил, что нынешняя финская элита продолжает придерживаться конфронтационного курса в отношении России, стремясь нанести ей политико-экономическое поражение.

Кузнецов подчеркнул, что смягчения риторики со стороны представителей финского руководства не происходит. Он отметил, что даже отдельные заявления о возможном восстановлении диалога с Москвой в будущем воспринимает как вынужденную демонстрацию «адекватной реакции» на изменяющуюся геополитическую обстановку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил о намерении создать самые сильные арктические силы в регионе.

Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности назвал Россию «проигравшей в конфликте».

Минобороны Финляндии сообщило о появлении на территории страны подразделения связи НАТО.