Российские ученые ускорили варку джема ультразвуком в пять раз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские ученые научились использовать ультразвук для варки джемов, что значительно повышает эффективность производства, передает РИА «Новости». Новая технология была разработана в лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» (ОКПИ) и позволяет применять ультразвук для гелеобразования каррагинана, основного стабилизатора в джемах и варенье.

Как отметили в ОКПИ, «ученые из лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» разработали технологию, позволяющую использовать ультразвук для гелеобразования каррагинана – ключевого стабилизатора в производстве джемов, варенья и других продуктов. Внедрение инновации поможет производителям кардинально сократить издержки: в 5 раз уменьшить потребление энергии и минимум в 3 раза увеличить производительность линий».

В компании подчеркнули, что ультразвук активирует желирующие свойства каррагинана и одновременно перемешивает состав при более низких температурах, что позволяет варить джем всего за 10 минут. Такой подход помогает сохранить натуральный вкус, цвет и полезные свойства ягод и фруктов, а также обеспечивает дополнительную микробиологическую безопасность.

По данным ОКПИ, внедрение этой технологии не требует глобального переоснащения производственных мощностей или крупных инвестиций и может быстро окупиться благодаря существенному сокращению времени производства.

