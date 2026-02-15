Politico: Европа могла бы профинансировать увеличение ядерного арсенала Франции

Страны Европы теоретически готовы поддержать французское ядерное сдерживание, предоставив Парижу обычные военные средства, включая подводные лодки, или профинансировав расширение французского ядерного арсенала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico.
Один из высокопоставленных европейских чиновников заявил: «Столицы теоретически могли бы помочь поддержать французское ядерное сдерживание путем предоставления обычных военных средств, таких как подводные лодки». По его словам, Париж также рассматривает возможность увеличения своего ядерного арсенала за счет субсидий от других стран Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале исторического диалога между Парижем и Берлином по вопросам ядерного сдерживания. Европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали обсуждать формирование независимого стратегического потенциала из-за сомнений в надежности США.