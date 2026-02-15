«Газпром» сообщил о рекордно малых запасах газа во Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах Франции к 13 февраля опустились ниже 25%, что стало историческим минимумом для этого времени года, передает ТАСС. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. В компании отметили, что из хранилищ Франции уже отобрано более 95% газа, закачанного перед отопительным сезоном.

«13 февраля запасы газа в подземных хранилищах Франции опустились ниже 25%. Это самый низкий в истории уровень заполненности французских ПХГ для середины февраля. Из хранилищ Франции уже отобрано более 95% газа, закачанного при подготовке к зиме», – заявили в российской компании.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для европейского газового рынка и обратил внимание на очередной исторический антирекорд газового рынка Евросоюза. По его словам, ситуация в регионе остается критически напряженной.

Днем ранее «Газпром» уже сообщал об аналогичном историческом минимуме запасов в немецких хранилищах. Миллер подчеркнул, что обеспечить закачку газа в ПХГ Европы летом будет крайне сложно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из подземных хранилищ. Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%. Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил 23,9 млрд кубометров.