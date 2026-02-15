На Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря

Tекст: Дарья Григоренко

Пик геомагнитного события зафиксирован около пяти часов утра по московскому времени, его уровень оценили как G1.3 по пятибалльной шкале, что соответствует слабой или средней буре. Ученые объясняют бурю крупной корональной дырой на Солнце, расположенной напротив Земли, однако само событие стартовало примерно на сутки раньше прогнозов, передает РИА «Новости».

На фоне магнитной бури в течение ночи отмечалось заметное увеличение яркости полярных сияний. Индекс интенсивности сияний в пиковый момент достиг 8.6 по 10-балльной шкале, что специалисты считают высокой величиной. Особенно благоприятные условия для наблюдения полярного сияния сложились в промежутке с часу до пяти утра по Москве, причем основные сообщения о наблюдении поступили с северо-запада России.

В ИКИ РАН уточнили, что достоверной информации о полярных сияниях в центральной части страны, включая Москву и прилегающие области, не поступало.

В пятницу в лаборатории ИКИ РАН сообщили о резком снижении вспышечной активности на Солнце.

