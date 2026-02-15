Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете за прошедшие сутки – минус 55,8 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По словам синоптиков, в тройке самых холодных мест мира оказались еще два населённых пункта России. В чукотском селе Илирней температура опустилась до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе зарегистрировали 48,9 градуса ниже нуля.

Самым жарким местом Земли за последние сутки стал аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. Почти такой же температурный максимум зафиксировали в городе Бейра, Мозамбик, а в аэропорту столицы Нигера Ниамее столбик термометра поднялся до 40,7 градуса.

