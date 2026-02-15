Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ в районах Мирополья и Мельи Сумской области, сообщает Минобороны России. В Харьковской области была атакована механизированная бригада, центр сил спецопераций ВСУ и националистический отряд «Кракен», в результате чего потери противника составили более 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены два склада материальных средств.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде населённых пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник лишился до 160 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, 16 автомобилей и американской самоходной установки «Paladin», а также пяти складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск также улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в этом направлении достигли 130 военных, уничтожены бронетехника польского и американского производства, а также несколько складов боеприпасов, материальных средств и топлива.

Войска «Центр» улучшили тактическое положение, атаковав живую силу и технику многочисленных подразделений ВСУ, включая механизированные, егерские, аэромобильные бригады, штурмовые полки, морскую пехоту и спецназ, в районах Донецкой и Днепропетровской областей. Потери противника составили более 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны и освободила населённый пункт Цветковое в Запорожской области. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, бронетехнику, автомобили, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. В свою очередь, подразделения «Днепр» освободили три населённых пункта Запорожской области, а также нанесли поражение в районах Орехова, Солнечного и Садового, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по транспортной инфраструктуре, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранным наёмникам в 147 районах. Противовоздушная оборона сбила 222 беспилотника самолётного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, более 114 тыс. беспилотников, 650 зенитных комплексов, около 28 тыс. танков и других бронемашин, а также более 33 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, сообщает Минобороны России.

