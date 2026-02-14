Организаторы Олимпиады обеспечили дополнительную поставку презервативов

Организаторам ОИ пришлось организовать дополнительную поставку презервативов

Tекст: Мария Иванова

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии организовали дополнительную поставку презервативов после сообщений о нехватке в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо, передает ТАСС.

По данным Reuters, для участников соревнований было изначально предусмотрено 10 тыс. бесплатных презервативов, но запас закончился всего за три дня.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс предположил, что нехватка может быть связана с празднованием Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

В своем заявлении организаторы подчеркнули: «Дополнительные запасы доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Запасы будут постоянно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить постоянное наличие средств контрацепции».

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Организаторы заверили, что впредь будут внимательно следить за этим вопросом, чтобы подобных перебоев не возникало до окончания соревнований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Олимпиаде закончились бесплатные презервативы.

