    14 февраля 2026, 21:15 • Новости дня

    Финская команда впервые за 20 лет забросила 11 шайб за один матч на Олимпиаде

    Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию на Олимпиаде со счетом 11:0

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеисты Финляндии оформили историческую победу над сборной Италии с двузначным счетом, впервые за время участия игроков из Национальной хоккейной лиги забросив 11 шайб в одном олимпийском матче.

    Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Италии со счетом 11:0 в матче третьего тура группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.

    Встреча состоялась в Милане. В составе финской сборной отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

    Финляндия стала первой командой с участием игроков NHL, которая забила десять и более голов в одном матче на Олимпийских играх. Благодаря этой победе, команда Словакии заняла первое место в группе B и напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

    Финны, шведы и словаки набрали по 6 очков, однако словаки опередили соперников по результатам личных встреч.

    Итальянскую сборную на турнире тренирует Юкка Ялонен, который ранее трижды приводил сборную Финляндии к победе на чемпионатах мира и однажды к олимпийскому золоту.

    В текущем олимпийском хоккейном турнире участвуют 12 команд, распределённых на три группы по четыре сборные.

    В четвертьфинал выходят победители групп и одна лучшая команда среди занявших вторые места. Остальные коллективы разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Финал турнира запланирован на 22 февраля, а матч за третье место пройдет днем ранее.

    Ранее в субботу сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.

    14 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника

    Украинский фигурист Марсак списал провал своего проката на Гуменника

    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский фигурист Кирилл Марсак назвал психологическое давление причиной худшего проката сезона, отметив трудности после дисквалификации Владислава Гераскевича и выступления вслед за российским фигуристом Петром Гуменником.

    Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил неудачу в произвольной программе на Олимпийских играх, пишет «RT на русском» со ссылкой на Суспильне Спорт. По его словам, неделя была насыщена негативными событиями, в том числе дисквалификацией Владислава Гераскевича и лишением его аккредитации.

    Марсак подчеркнул, что психологическое давление усилилось из-за того, что он выходил на лед сразу после российского спортсмена Петра Гуменника: «На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим «нейтральным» спортсменом. Это было тяжело», – заявил Марсак.

    После короткой программы Марсак шел впереди Гуменника, однако в произвольной россиянин набрал 271,21 балла против 224,17 у украинца. Петр Гуменник в своей программе выполнил четверные флип, лутц и риттбергер, а также несколько сложных комбинаций, что позволило ему уверенно обойти соперника по сумме баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Петр Гуменник занял шестое место на соревнованиях, исполнив пять четверных прыжков.

    При этом, Гуменник завершил короткую программу на 12-й позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Гераскевич на Играх отметился тем, что надел шлем с фото погибших на СВО украинских коллег и демонстрировал политические плакаты в адрес России.



    12 февраля 2026, 16:25 • Новости дня
    Финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил
    Финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил
    @ PJ/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Игорь Медвед отстранен от участия в Олимпиаде-2026 после инцидента с алкоголем, сообщил Олимпийский комитет Финляндии.

    Главного тренера сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игоря Медведа лишили аккредитации на Олимпийских играх-2026 из-за нарушения командных правил, связанных с употреблением алкоголя, сообщает «Фонтанка». Решение было принято Олимпийским комитетом Финляндии, и специалист в тот же день покинул олимпийскую деревню. На его место назначен Лассе Мойланен, которому будет помогать тренер женской сборной Осси-Пекка Валта.

    В официальном заявлении комитета отмечается, что руководство восприняло инцидент крайне серьезно и оперативно отреагировало на нарушение дисциплины. Медвед возглавил финскую команду летом 2024 года и стал одним из немногих иностранцев на этом посту.

    Сам Медвед уже прокомментировал ситуацию, обратившись к спортсменам, руководству и болельщикам: «Я допустил ошибку и искренне прошу прощения», – заявил тренер, добавив, что надеется на дальнейший успех команды без его участия. Подробности инцидента не раскрываются.

    Сборная Финляндии продолжит выступления на Играх без Медведа. В ближайшей программе остаются мужские соревнования на большом трамплине 14 февраля, женские соревнования 15 февраля и мужской командный турнир 16 февраля. Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлится до 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпиаде-2026. Организаторы признали его шлем нарушающим Олимпийскую хартию.

    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    13 февраля 2026, 15:21 • Новости дня
    МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме
    МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме
    @ Cal Sport Media/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что не видит нарушений в действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем.

    Она подчеркнула: «Он говорил о флаге, который был на шлеме спортсмена, который соревновался на шести играх, это был не российский спортсмен, а спортсмен, который нанес флаги всех Игр, на которых он выступал. Это были маленькие флаги всех стран, в которых он соревновался. Я не вижу здесь нарушения», передает РИА «Новости».

    Ковентри также рассказала, что фигурист после соревнований показал фотографию своих родителей в так называемом уголке слез и поцелуев, и это не было воспринято как нарушение. По ее словам, спортсменам предложили аналогично показать шлем в микст-зоне или на пресс-конференции, подчеркнув, что для нее было важно поговорить с Фишналлером лично.

    Она добавила, что спортсмены имеют право выражать свои взгляды, однако сама площадка соревнований должна оставаться свободной от подобных проявлений. Ковентри отметила, что правила остаются обязательными для всех, и иногда даже при желании невозможно добиться участия спортсмена, если они не соблюдаются.

    Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс напомнил, что в некоторых случаях организация обращается к национальным олимпийским комитетам для решения спорных ситуаций, если вмешательство самой МОК не требуется.

    Ранее итальянский сноубордист Роланд Фишналлер появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    14 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию
    Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, исполнившего пять четверных прыжков в произвольной программе.

    Сенсационный исход олимпийского турнира по фигурному катанию среди мужчин зафиксировал RT. Казахстанец Михаил Шайдоров, идеально исполнивший произвольную программу с пятью четверными прыжками, стал чемпионом, обойдя главного фаворита, американца Илью Малинина. Малинин провалил четыре прыжка и занял лишь восьмое место, несмотря на ожидания победы.

    Японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато завоевали серебро и бронзу соответственно, а российский спортсмен Петр Гуменник замкнул шестерку лучших с выдающимся прокатом и пятью квадами. Однако, после пересмотра прыжков у Гуменника сняли 11 баллов, а вторая оценка оказалась минимальной – это вызвало волну негодования даже на иностранных форумах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыку для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника рассказала о благополучном решении проблемы с подбором музыкального сопровождения для его выступления.

    Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал возникшие сложности с музыкой у Гуменника.

    12 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    МОК отстранил украинца Гераскевича от участия в Олимпиаде из-за шлема

    МОК запретил украинцу Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 из-за шлема

    Tекст: Мария Иванова

    Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо из-за шлема, который нарушает Олимпийскую хартию, передает РИА «Новости». МОК также лишил спортсмена аккредитации и не допустил его к соревнованиям.

    В заявлении организации отмечается: »Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов. Скелетонист с Украины, которому дали последнюю возможность, не сможет сегодня утром принять участие в соревнованиях».

    В МОК пояснили, что неоднократно обсуждали этот вопрос с Гераскевичем, в том числе на личных встречах. Последняя встреча прошла утром с участием президента МОК Кирсти Ковентри, однако спортсмен не согласился на компромиссные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил запрет на использование украинским скелетонистом шлема с фотографиями погибших спортсменов.

    Ранее МОК обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    13 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Костюм Гуменника попал в число самых заметных на Олимпиаде

    Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в топ Олимпиады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Образ российского фигуриста Петра Гуменника, украшенный каскадом красных цветов, был отмечен итальянским Vogue как один из самых заметных на Олимпиаде.

    Образ российского фигуриста Петра Гуменника вошел в список самых ярких на Олимпиаде 2026 года по версии итальянского журнала Vogue, пишет ТАСС. Гуменник выступил в короткой программе в прозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами. Этот наряд стал отсылкой к модному цветочному тренду последних показов.

    Фигуристу 23 года, он является чемпионом России, также имеет серебряные и бронзовые медали национальных первенств, а еще дважды становился победителем финалов Гран-при России. В короткой программе на Олимпиаде Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-е место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за смены музыки организаторами.

    До этого Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на фоне трудностей с согласованием композиции из фильма «Парфюмер».

    Напомним, фигурист примет участие в произвольной программе в пятницу, 13 февраля, под 13-м стартовым номером в 23.13 по московскому времени.


    13 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    На Олимпиаде закончились бесплатные презервативы

    В Олимпийской деревне за три дня закончились все бесплатные презервативы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бесплатные презервативы, предоставленные для спортсменов в Кортина-д'Ампеццо, закончились всего за три дня, что вызвало удивление среди участников, отмечают итальянские СМИ.

    Бесплатные презервативы, которые были предоставлены спортсменам в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо в Италии, закончились всего за три дня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa. Один из спортсменов поделился с изданием: «Запасы были исчерпаны всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но когда именно – неизвестно».

    Всего для участников соревнований организаторы подготовили около 10 тыс. презервативов. Этот показатель значительно меньше, чем на Олимпиаде-2024 в Париже, где атлетам предоставили примерно 300 тыс. средств контрацепции.

    Между тем, организаторы Олимпиады в Рио-де-Жанейро предоставили спортсменам 450 тыс. презервативов, среди которых 100 тыс. предназначались для женщин.

    А украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что не смогла выиграть медаль на Олимпийских играх в Японии из-за отсутствия секса перед решающими поединками.

    12 февраля 2026, 07:03 • Новости дня
    Словакия разгромила Финляндию в хоккейном матче на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первом матче мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии словацкая сборная победила финских соперников с серьезным отрывом.

    Матч закончился со счетом 4:1 в пользу Словакии, передает RT.

    Главным героем противостояния стал Юрай Слафковски, оформивший дубль в ворота оппонентов. Также результативными действиями в составе победителей отметились Далибор Дворски и Адам Ружичка. У проигравших единственную шайбу забросил Ээли Толванен.

    Сборная Финляндии приехала на турнир в статусе действующего обладателя олимпийского золота. В решающем матче Игр 2022 года финские хоккеисты обыграли команду России.

    Напомним, в январе тестовая игра на новой хоккейной арене предстоящей Олимпиады-2026 прерывалась из-за серьезной проблемы с ледовым покрытием – во льду образовалась дыра.

    14 февраля 2026, 18:18 • Новости дня
    Финская ассоциация подала протест против норвежских лыжников на Олимпиаде

    Финская лыжная ассоциация подала протест против норвежцеd на Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещённой емкости с маслом во время гонки.

    Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест на результаты мужского спринта по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Протест адресован жюри Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

    В заявлении отмечается, что причиной недовольства стало то, что норвежской команде разрешили проносить емкость с маслом в зону технического обслуживания во время гонки, хотя это было запрещено предварительными инструкциями для всех команд.

    «FIS не уведомила другие национальные команды о возможности использования емкости с маслом», – говорится в обращении финнов.

    Дополнительно сообщается, что американская команда также использовала запрещённую жидкость, а судьи не отреагировали на это вовремя. Позднее представители FIS признали ошибку и извинились. Финская сторона настаивает, что подобные действия нарушили принципы честной борьбы, и требует пересмотра итогов гонки.

    Напомним, победу в мужском спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал американец Бен Огден, третье место занял норвежец Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен оказался четвертым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранеефинского хоккеиста Медведа отстранили от Олимпиады за нарушение дисциплины и употребление алкоголя.

    Сборная Словакии разгромила команду Финляндии на хоккейном матче Олимпиады.

    13 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Провалившей допинг-тест биатлонистке Пасслер разрешили выступить на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянское антидопинговое агентство (NADO Italia) восстановило в правах биатлонистку Ребекку Пасслер после временного отстранения по обвинению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации биатлона Италии.

    Итальянское антидопинговое агентство NADO Italia восстановило биатлонистку Ребекку Пасслер в правах после временного отстранения, передает РИА «Новости».

    Ранее спортсменка была отстранена после обнаружения в ее допинг-пробе летрозола и метанола. Летрозол применяется для снижения уровня эстрогена, который может повышаться при приеме анаболических стероидов.

    Пасслер обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить ее к участию в домашней Олимпиаде, ссылаясь на отсутствие умысла и халатности. Однако CAS заявил, что не обладает юрисдикцией по этому делу, так как спортсменка могла изначально обжаловать вердикт в арбитраже NADO Italia до 12 февраля.

    В итоге агентство учло доводы Пасслер о неумышленном приеме запрещенного вещества. Теперь биатлонистка сможет выступать на Олимпийских играх и присоединится к сборной с 16 февраля.

    «Это были очень трудные дни. Я всегда верила в себя. Благодарю всех, кто мне помогал – от юристов и федерации до семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу полностью сосредоточиться на биатлоне», – заявила Пасслер.

    Пасслер 24 года. Она семь раз выигрывала медали юниорских и молодежных чемпионатов мира, в том числе золото в эстафете, а также дважды брала бронзу в эстафете на этапах Кубка мира. В нынешнем сезоне Кубка мира она занимает 33-е место в общем зачете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Слепцовой и Устюгова.

    CAS лишил Татьяну Томашову серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 1500 метров.

    CAS сохранил бронзовые медали российским фигуристам на Играх в Китае.

    13 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Норвежец Клэбо повторил рекорд по числу золотых наград на зимних ОИ

    Норвежский лыжник Клэбо повторил рекорд по числу золотых наград зимних ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии, тем самым он повторил рекорд на числу высших титулов на зимних Играх.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии, став восьмикратным олимпийским чемпионом.

    По информации РИА «Новости», он повторил рекорд по количеству побед на Олимпиадах, сравнявшись с Марит Бьерген, Бьерном Дали и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. «Я очень горжусь этим достижением и благодарен команде за поддержку», – заявил Клебо после финиша.

    На проходящих в Италии Играх Клебо уже завоевал золото в спринте и скиатлоне, а ранее выиграл три золотые медали на Играх 2018 года в Пхенчхане и две – на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Клебо также пятнадцатикратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира и пятикратный победитель многодневки «Тур де Ски».

    Соревнования по лыжным гонкам продолжатся: 15 февраля состоится мужская эстафета 4х7,5 км, 16 февраля – мужской спринт, а 21 февраля мужчины завершат программу масс-стартом на 50 км. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, в них участвуют 13 российских спортсменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог бы завоевать все шесть золотых медалей чемпионата мира при участии российских спортсменов.

    Ранее Клебо одержал победу во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме, впервые в истории выиграв все старты одного турнира. Спортсмен также повторил рекорд Елены Вяльбе по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

    12 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Сборная Канады на Олимпиаде разгромила соперников из Чехии

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче первого тура группового этапа мужского олимпийского хоккейного турнира, который состоялся в Милане, национальная сборная Канады не оставили соперникам из Чехии шансов даже на гол престижа – матч закончился со счетом 5:0.

    Примечательно, что крупную победу канадцев разделил 38-летний ветеран Сидни Кросби, устремившийся к третьему золоту Олимпиады в карьере, передает РИА «Новости».

    «Кленовые» прибыли в Италию с убойным составом. Причем это касается не только игроков, где каждая тройка нападения выглядит очень грозно, но и тренерского штаба во главе с Джоном Купером», – отмечает агентство.

    В составе канадской сборной шайбы забросили Маклин Селебрини на 20-й минуте игры, Марк Стоун – на 27-ой, Бо Хорват атаковал ворота соперников на 38-й минуте, Натан Маккиннон - на 48-й и Ник Сузуки отправил победную, пятую, шайбу на 54-й минуте матча.

    Сборные команды Канады и Чехии играют в группе A с командами из Швейцарии и Франции. Сегодняшний победитель – Канада поборется за победу со швейцарцами, которые обыграли французов со счетом 4:0.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил. Россиянка Плешкова стала 19-й в супергиганте горнолыжников на ОИ. Словакия разгромила Финляндию в хоккейном матче на Олимпиаде.

    12 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    В Италии тележурналисты анонсировали забастовку из-за скандала на ОИ

    Итальянские журналисты анонсировали забастовку после скандала с трансляцией ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Журналисты итальянского телеканала Rai объявили забастовку подписей, выражая протест против руководства после ошибок в трансляции открытия Олимпиады.

    Журналисты итальянской государственной телекомпании Rai в пятницу выйдут на акцию протеста из-за скандала с освещением открытия Олимпийских игр, сообщает РИА «Новости».

    Поводом для протеста стали многочисленные ошибки директора спортивного вещания Rai Паоло Петрекки во время прямого эфира, в частности, он перепутал президента МОК Кирсти Ковентри с дочерью президента Италии Серджо Маттареллы, не узнал известных спортсменок и спутал актрису Матильду Де Анджелис с популярной певицей Мэрайей Кэри.

    Профсоюз журналистов Usigrai подчеркнул, что в пятницу пройдет так называемая «забастовка подписей» – в этот день материалы на телеканалах Rai и их цифровых платформах выйдут без указания авторства. Такой шаг выбран в знак несогласия с руководством компании и ради защиты профессиональной репутации редакций.

    Журналисты отметили, что не намерены нарушать обязательства общественного вещателя перед своей аудиторией и гарантируют выпуск новостей и информационных программ в полном объеме. В заявлении профсоюза говорится: «Мы объявляем о забастовке подписей, которая продлится весь день в пятницу, 13 февраля, и для всех новостных программ RAI и в интернете».

    В завершение каждой программы продолжительностью не менее пяти минут будет зачитано и опубликовано заявление профсоюза с объяснением причин протеста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Италии после официального старта Олимпиады на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией произошли акты саботажа, связанные с протестами против проведения Игр.

    А в Милане, где проходят часть олимпийских соревнований, протесты против Олимпиады переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

    13 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Непряева объяснила слова о нелюбви российских болельщиков

    Непряева заявила, что слова о хейте болельщиков вызвали волну поддержки

    Tекст: Мария Иванова

    Российская лыжница Дарья Непряева отметила, что слова о негативе в ее адрес вызвали волну обеспокоенных сообщений, хотя она чувствует достаточную поддержку на трибунах и в Европе.

    Дарья Непряева рассказала, что ее слова о нелюбви российских болельщиков были восприняты слишком драматично, сообщает ТАСС.

    По словам лыжницы, после ее комментариев о хейте в адрес спортсменов ей стали писать сообщения с поддержкой, некоторые даже выражали беспокойство за ее состояние. «Мне стали так писать, как будто я умирать собралась. На самом деле, мы тогда просто общались, не было такого, что я жаловалась. Я получаю огромное количество поддержки», – поделилась Непряева.

    Она подчеркнула, что комментарии недоброжелателей никак не влияют на ее психологическое состояние, а поддержки на стартах и от болельщиков ей хватает. По ощущениям спортсменки, в Европе публика иногда даже более позитивно реагирует на ее выступления, чем на родине.

    Непряева объяснила, что ее недавние высказывания касались лишь небольшой части аудитории, которая оставляет негативные отзывы, и она не придает этому большого значения. Спортсменка отметила, что трезво оценивает ситуацию и чувствует себя хорошо, а негативные мнения отдельных людей не мешают ей выступать на соревнованиях.

    Ранее российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что на Олимпиаде сталкивается с завистью и критикой со стороны коллег и болельщиков.

    Между тем тренер Юрий Сорин дал неудовлетворительную оценку спринтам Непряевой и Коростелева.

    А бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    12 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Россиянка Плешкова стала 19-й в супергиганте горнолыжников на ОИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россиянка Юлия Плешкова финишировала 19-й на супергиганте на Олимпийских играх в Италии, где непогода привела к сходу с дистанции 17 спортсменок.

    Россиянка Юлия Плешкова с результатом 1 минута 26,32 секунды заняла 19-е место в супергиганте горнолыжников на Олимпиаде в Италии. Победу одержала итальянка Федерика Бриньоне с результатом 1 минута 23,41 секунды. Второй стала француженка Романе Мирадоли, уступившая чемпионке 0,41 секунды. Бронзовую награду завоевала австрийка Корнелия Хюттер с отставанием 0,52 секунды, сообщает официальный сайт Игр.

    Во время гонки из-за неблагоприятных погодных условий не смогли финишировать сразу 17 из 43 участниц. Среди сошедших оказались двукратная олимпийская чемпионка из Чехии Эстер Ледецка, двукратный серебряный призер нынешних Игр из Германии Эмма Айхер и итальянка София Годжа, ранее завоевавшая бронзу на этих Олимпийских играх.

    Для 28-летней Юлии Плешковой это второе участие в Олимпиаде. На прошлых Играх в Пекине в 2022 году ее лучшим результатом стало десятое место в комбинации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026 в Италии в скоростном спуске.

    Ранее норвежский горнолыжник Фредрик Меллер был эвакуирован по воздуху после аварии на первой олимпийской тренировке. Напомним, FIS выделила две квоты российским горнолыжникам на Олимпиаду 2026 года, включая Плешкову и Семена Ефимова, которые выступают в нейтральном статусе.

