Финская команда впервые за 20 лет забросила 11 шайб за один матч на Олимпиаде

Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Италии со счетом 11:0 в матче третьего тура группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.
Встреча состоялась в Милане. В составе финской сборной отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.
Финляндия стала первой командой с участием игроков NHL, которая забила десять и более голов в одном матче на Олимпийских играх. Благодаря этой победе, команда Словакии заняла первое место в группе B и напрямую прошла в четвертьфинал турнира.
Финны, шведы и словаки набрали по 6 очков, однако словаки опередили соперников по результатам личных встреч.
Итальянскую сборную на турнире тренирует Юкка Ялонен, который ранее трижды приводил сборную Финляндии к победе на чемпионатах мира и однажды к олимпийскому золоту.
В текущем олимпийском хоккейном турнире участвуют 12 команд, распределённых на три группы по четыре сборные.
В четвертьфинал выходят победители групп и одна лучшая команда среди занявших вторые места. Остальные коллективы разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Финал турнира запланирован на 22 февраля, а матч за третье место пройдет днем ранее.
Ранее в субботу сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.