Финская команда впервые за 20 лет забросила 11 шайб за один матч на Олимпиаде

Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию на Олимпиаде со счетом 11:0

Tекст: Мария Иванова

Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Италии со счетом 11:0 в матче третьего тура группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.

Встреча состоялась в Милане. В составе финской сборной отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

Финляндия стала первой командой с участием игроков NHL, которая забила десять и более голов в одном матче на Олимпийских играх. Благодаря этой победе, команда Словакии заняла первое место в группе B и напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

Финны, шведы и словаки набрали по 6 очков, однако словаки опередили соперников по результатам личных встреч.

Итальянскую сборную на турнире тренирует Юкка Ялонен, который ранее трижды приводил сборную Финляндии к победе на чемпионатах мира и однажды к олимпийскому золоту.

В текущем олимпийском хоккейном турнире участвуют 12 команд, распределённых на три группы по четыре сборные.

В четвертьфинал выходят победители групп и одна лучшая команда среди занявших вторые места. Остальные коллективы разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Финал турнира запланирован на 22 февраля, а матч за третье место пройдет днем ранее.

Ранее в субботу сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.