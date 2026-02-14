МЧС спрогнозировало высокий риск обрушения кровель из-за снега

МЧС спрогнозировало рост числа обрушений кровель зданий из-за снега

Tекст: Мария Иванова

МЧС России призывает немедленно организовать очистку кровель зданий от снега, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с их обрушением и падением льда, передает ТАСС.

Ведомство обращает особое внимание на объекты социальной сферы и места массового пребывания людей, подчеркивая необходимость взаимодействия с органами власти на местах. В МЧС заявили: «Необходимо во взаимодействии с исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления организовать незамедлительную очистку кровель зданий, в приоритетном порядке – объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей».

В условиях температурных колебаний ведомство также советует усилить контроль за состоянием кровель и информировать руководителей объектов об их персональной ответственности. МЧС отмечает рост числа случаев обрушения кровель из-за скопившегося снега: с начала года по 13 февраля зафиксировано 44 подобных ЧП.

С начала года в результате падения снега и льда с кровель зданий в России погибли два человека, еще 13 получили травмы. В числе пострадавших – 13 детей, один из которых погиб. Большинство происшествий произошло в Москве, Московской, Нижегородской и Тульской областях.

По данным МЧС, инциденты происходят как на жилых, так и на социальных объектах, включая школы, спортивные и многоквартирные дома. В ряде муниципалитетов уже введен режим «Повышенная готовность», организованы восстановительные работы. В статистику не включены случаи 14 февраля, когда зафиксировано еще девять происшествий, в одном погиб человек.

Риск обрушения кровель остается высоким, особенно на фоне ожидаемого потепления и осадков, отмечают в МЧС. Синоптики прогнозируют во второй декаде февраля повышение температуры, что приведет к увеличению массы снега на крышах, а при низких темпах очистки вероятность новых ЧП оценивается как высокая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Ханты-Мансийском автономном округе подросток погиб после схода снежной массы с крыши дома.

Ранее в тот же день в Котовске мужчина 1955 года рождения погиб после обрушения козырька на входе в хирургическое отделение больницы из-за скопившегося снега.