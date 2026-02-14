Россиянин Арутюнян стал временным чемпионом WBA

Арутюнян победил Юновидова техническим нокаутом и завоевал временный титул WBA

Tекст: Мария Иванова

Россиянин Вартан Арутюнян завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг, передает ТАСС.

В поединке, который прошёл в Челябинске, Арутюнян одержал победу над Георгием Юновидовым техническим нокаутом в шестом раунде. Бой был рассчитан на 12 раундов.

В четвертом раунде Юновидов оказался в нокдауне, но в пятом ему удалось перехватить инициативу и сравнять ход поединка. Однако уже в шестом раунде Арутюнян вновь отправил соперника на настил, после чего серия точных ударов вынудила рефери остановить встречу.

Арутюнян, которому 26 лет, продолжает идти без поражений на профессиональном ринге: в его активе теперь 12 побед, восемь из которых он одержал нокаутом. До текущего боя он находился на восьмой строчке рейтинга WBA.

Для 33-летнего Юновидова это стало вторым поражением в карьере при 11 победах, семь из которых он добыл нокаутом. Юновидов не смог защитить пояс, который завоевал в мае 2023 года, победив Евгения Романова техническим нокаутом в пятом раунде.

Титул основного чемпиона мира WBA в этой весовой категории принадлежит россиянину Муслиму Гаджимагомедову.

В другом бою вечера россиянин Эльнур Самедов завоевал пояс временного чемпиона мира WBA в весовой категории до 57,15 кг, выиграв у колумбийца Джона Ленона Гутьерреса техническим нокаутом в 11-м раунде. В активе Самедова теперь 22 победы (11 нокаутом) и одно поражение. Гутьеррес, которому 31 год, потерпел первое поражение в профессиональной карьере при 11 победах.

Победа позволила Самедову стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в этой категории, которым сейчас владеет американец Брендон Фигероа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля российский боксер Муртазалиев проиграл свой первый профессиональный бой и лишился титула чемпиона IBF.

В декабре прошлого года российские спортсмены выиграли медальный зачет на XXIII чемпионате мира по боксу.