Захарова пожалела жертв «адской пропаганды» генсека НАТО Рютте

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала слова генсека НАТО Марка Рютте, передает ТАСС.

По ее словам, заявления Рютте о якобы «65 тыс. потерь» России в декабре и январе в ходе спецоперации на Украине являются примером дезинформации и информационной войны.

Захарова в комментарии газете «Комсомольская правда» заявила: «Врут – не то слово. Дезинформация и информационная война. Рютте безнадежен. Кого жаль, так это жертв его адской пропаганды».

Она подчеркнула, что подобные заявления со стороны западных политиков вводят в заблуждение общественность и подрывают доверие к международному диалогу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал позором заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гутерриш стал проводником западной пропаганды, выступая против самоопределения этих регионов.