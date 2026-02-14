Захарова отвергла обвинения Запада об использовании эпибатидина против Навального

Tекст: Денис Тельманов

Мария Захарова прокомментировала распространенную западными странами информацию о якобы применении яда лягушки эпибатидина против Алексея Навального, заявив, что подобные заявления являются информационным вбросом, передает ТАСС.

Она подчеркнула: «Будут результаты анализов, будут формулы веществ – будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления – это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

Захарова напомнила, что Запад прибегает к подобным информационным кампаниям каждый раз, когда возникает необходимость отвлечь внимание от собственных нерешенных вопросов.

Она добавила, что в моменты, когда требовалось предоставить результаты расследования по инцидентам с «Северным потоком», западные страны вновь поднимали тему Навального или Скрипалей, не предоставляя никаких данных по существу.

14 февраля Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция выступили с совместным заявлением, где обвинили Россию в применении эпибатидина против Навального.

В документе указывается, что этот вывод якобы основан на анализе биоматериалов Навального, и Россия якобы нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия.

Ранее суд приговорил троих бывших адвокатов Алексея Навального к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Новые сроки лишения свободы для бывших защитников Навального также предусматривают запрет на адвокатскую деятельность сроком четыре года.