    14 февраля 2026, 19:55 • Новости дня

    Захарова назвала заявления об «отравлении Навального» вбросом Запада

    Захарова отвергла обвинения Запада об использовании эпибатидина против Навального

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

    Мария Захарова прокомментировала распространенную западными странами информацию о якобы применении яда лягушки эпибатидина против Алексея Навального, заявив, что подобные заявления являются информационным вбросом, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Будут результаты анализов, будут формулы веществ – будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления – это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

    Захарова напомнила, что Запад прибегает к подобным информационным кампаниям каждый раз, когда возникает необходимость отвлечь внимание от собственных нерешенных вопросов.

    Она добавила, что в моменты, когда требовалось предоставить результаты расследования по инцидентам с «Северным потоком», западные страны вновь поднимали тему Навального или Скрипалей, не предоставляя никаких данных по существу.

    14 февраля Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция выступили с совместным заявлением, где обвинили Россию в применении эпибатидина против Навального.

    В документе указывается, что этот вывод якобы основан на анализе биоматериалов Навального, и Россия якобы нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия.

    Ранее суд приговорил троих бывших адвокатов Алексея Навального к срокам от трех с половиной до пяти с половиной лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Новые сроки лишения свободы для бывших защитников Навального также предусматривают запрет на адвокатскую деятельность сроком четыре года.

    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    14 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских

    Захарова призвала осудить высказывания Зеленского о русских спортсменах

    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.

    Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

    Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

    Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

    Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.

    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    14 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил высказывания Владимира Зеленского о Викторе Орбане и заявил об отказе выделять средства Украине.

    Петер Сийярто назвал заявления Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане хамскими, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина не получит венгерские средства на продолжение конфликта и Венгрия не намерена втягиваться в войну.

    Сийярто также прокомментировал реплику Зеленского на Мюнхенской конференции, где украинский президент обвинил Орбана в том, что тот «отращивает живот», а не увеличивает армию для защиты от России. В ответ Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза.

    Сийярто отметил, что Зеленский «совершенно не понимает ситуацию» и добавил: «Украина защищает себя, а не нас». Он напомнил, что Россия не нападала на Европу, а Венгрия не желает втягиваться в этот конфликт.

    Министр подчеркнул, что бесполезно делать высокомерные и хамские замечания в адрес Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем или поддерживать оппозиционную партию.

    Сийярто заявил: «Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодежь на украинский фронт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.

    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления стран Запада по делу Алексеева Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) вызвали у посольства России в Лондоне резкую критику и обвинения в некропропаганде.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    В дипмиссии подчеркнули показательное участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе.

    «Показательно сервильное подключение аффилированных медиа, работающих в связке с политическими структурами и спецслужбами стран Запада. Цель этого смехотворного циркового представления прозрачна: подогреть в западном обществе выдыхающийся антироссийский запал. Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство также отметило, что методы, выбранные западными политиками, представляют собой некропропаганду, что не связано с поиском справедливости, а является издевательством над умершими.

    В дипмиссии добавили, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Алексея Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

    14 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    14 февраля 2026, 16:23 • Новости дня
    Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»

    Зеленский озвучил детали плана Трампа по мирному соглашению на Украине

    Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины рассказал, что Дональд Трамп предлагает заключить мирное соглашение по Украине сразу и потребовал гарантий безопасности для выборов.

    Детали плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине озвучил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет The Guardian.

    Зеленский отметил, что Трамп предпочитает заключать соглашения «одним большим пакетом», как это было с его законопроектом по сокращению бюджетных расходов. По словам Зеленского, подобный подход может не дать Украине реальных гарантий, поэтому он настаивает на поэтапном заключении соглашений.

    Зеленский подчеркнул, что хотел бы завершить конфликт как можно быстрее, однако для проведения выборов нужны гарантии безопасности. Он заявил: «Если президент Трамп, и я думаю, что он сможет это сделать, ... заставит Путина заключить перемирие, которое продлится два-три месяца, мы проведем выборы».

    Президент Украины выделил три ключевых условия для завершения войны: надежные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении страны после конфликта и усиленное давление на Россию. Зеленский добавил, что Трамп может даже предложить ввести «тотальные санкции» против России, включая ограничения на ядерную энергетику и санкции против россиян на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений. Также украинский лидер оговорился, назвав программу PURL «проблемой», а затем исправился.

    Кроме того, он оскорбительно прокомментировал позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросам поддержки Украины и армии.

    Напомним, по мнению американского госсекретаря Марко Рубио, только Вашингтон может инициировать переговоры между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

    Он также подтвердил, что американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по урегулированию ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве.


    14 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Трое мужчин получили по 15 суток за блокировку входа в Роскомнадзор

    Трое мужчин получили административный арест за акцию у Роскомнадзора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое москвичей получили по 15 суток административного ареста за блокировку замком входа в офис Роскомнадзора с плакатом против ведомства.

    Таганский районный суд Москвы назначил административные аресты троим мужчинам, которые заблокировали вход в здание Роскомнадзора, передает РИА «Новости» . Суд признал Михаила Чуянова, Кирилла Кривяка и Григория Шакирова виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение требованию сотрудника полиции.

    Мужчины повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства. Правонарушители проводили акцию против политики Роскомнадзора, связанной с замедлением работы онлайн-платформ и мессенджеров. Протоколы были составлены после того, как мужчины отказались выполнять требования сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил, что намерен продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram на территории России из-за несоблюдения требований местного законодательства, несмотря на продолжающиеся контакты с представителями мессенджера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Позже Песков указал, что все вопросы по Telegram следует адресовать Роскомнадзору, а не в Администрацию президента.

    14 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    Синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на севере европейской части России ожидается аномальное похолодание, тогда как в южных регионах температура превысит климатическую норму.

    Погодные аномалии в европейской части России прогнозируются в ближайшие дни, передает ТАСС. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, на севере региона температура будет ниже нормы, а на юге – выше средних значений.

    «На севере холодно, на юге – тепло. Север будет занят отрицательными аномалиями. Температура будет ниже нормы. В южных регионах температура будет превышать норму. Зона наибольших контрастов проходит по средней полосе европейской России. Яркие погодные события», – пояснила Макарова.

    На севере европейской части России ожидается снег, ночные температуры составят минус 15-22, дневные – минус 8-13. В южных областях прогнозируются аномально высокие показатели, что создаст значительные контрасты в погоде на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финский залив покрыт льдом примерно на 80%. Спутник зафиксировал снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад.

    14 февраля 2026, 19:41 • Новости дня
    При ударе ВСУ по поселку Центральный пострадали 19 человек

    В результате атаки беспилотников по поселку Центральный в ЛНР медицинскую помощь получили 19 местных жителей, включая находившихся в домах.

    Министр здравоохранения республики Наталья Пащенко сообщила о росте числа пострадавших до 19 человек после массированного удара ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа ЛНР.

    По ее словам, все пострадавшие являются жителями поселка, находившимися рядом с эпицентром взрыва или в своих домах во время атаки.

    «В разгар выходного дня, в 14.28 [мск], вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Центральный Перевальского муниципального округа. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 19 человек. Все они – жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», – заявила Панченко.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 15 пострадавших среди мирных жителей в результате этого удара. Медики оказывают помощь всем нуждающимся, уточнили власти республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

    В городе Ровеньки в ЛНР беспилотник украинской армии врезался в жилой дом, травмы получила семья с пятимесячным младенцем.

    13 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    Макрон заявил о решении создать «прямой канал связи с Россией»
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, достижение мира на Украине невозможно без участия европейских стран. Макрон подчеркнул, что новый канал будет функционировать с полной прозрачностью для Украины, европейских партнеров и союзников из США.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отмечал, что после многочисленных попыток «отменить» Россию европейцы начали говорить о неизбежности диалога с Москвой, так как осознали возможный крах Украины.

    Ранее Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу.

    14 февраля 2026, 18:35 • Новости дня
    Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к «терорганизациям»
    Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к «терорганизациям»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская дипмиссия направила запрос немецким властям после решения генпрокуратуры ФРГ отнести ЛНР и ДНР к «террористическим организациям».

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что российское посольство запросило официальные разъяснения у германской стороны относительно решения генпрокуратуры ФРГ причислить Луганскую и Донецкую Народные Республики к так называемым террористическим организациям, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что дипмиссия также запросила консульский доступ к россиянину, задержанному в Германии за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.

    «В этой истории вызывает возмущение не только линия на фактическую криминализацию в ФРГ гуманитарных поставок в Донбасс, но и квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве «зарубежных террористических объединений». Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет», – заявил посол.

    Генпрокуратура Германии ранее приняла решение относить ДНР и ЛНР к террористическим организациям, что вызвало протест со стороны России. Вопрос консульского доступа к задержанному россиянину остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее федеральная прокуратура Германии задержала гражданку Германии и Украины Илону В. в Берлине по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне.

    Глава МИД России также раскритиковал политику Германии, отметив, что власти страны движимы реваншистскими настроениями.

    13 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Дмитриев отреагировал на решение Макрона создать канал связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции объявил о планах создать прямой канал связи с Россией, что вызвало комментарий главы РФПИ о смене европейского подхода.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении создать прямой канал связи с Россией, передает РИА «Новости». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, такое решение свидетельствует об изменении позиции Европы по отношению к России.

    Дмитриев отметил в своем Telegram-канале: «Европа начинает менять подход – опасаясь взаимодействия России и США».

    Он подчеркнул, что европейские страны стремятся наладить прямой диалог с Москвой, чтобы учитывать новые вызовы и угрозы для региона.

    Ранее представители Франции неоднократно выражали заинтересованность в поддержке контактов с Россией на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией».

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности не оказалось европейских лидеров.

    Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    14 февраля 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД России опроверг обвинения Баку в намеренных атаках посольства в Киеве

    МИД России опроверг обвинения Баку в намеренных атаках на посольство в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В российском МИД выразили удивление заявлениями Азербайджана о якобы преднамеренных атаках на их посольство в Киеве, напомни о представленном ранее разъяснений.

    Россия с недоумением восприняла высказывания Баку о предполагаемых преднамеренных атаках на посольство Азербайджана в Киеве, передает ТАСС.

    В МИД РФ напомнили, что азербайджанской стороне предоставлялись разъяснения, а послу Азербайджана в Москве 21 ноября 2025 года было выражено искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории дипмиссии.

    В министерстве подчеркнули, что, по всей вероятности, ущерб был нанесен из-за некорректной работы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, предположительно падения ракеты ЗРК Patriot.

    В качестве подтверждения приводятся видеоматериалы с места событий, где фиксируются повреждения ограждения, автомобилей и строений, а также следы от шрапнели.

    МИД России подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по законным военным целям, в том числе объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, и при планировании ударов учитывается расположение дипломатических представительств иностранных государств для минимизации риска для гражданских лиц.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что по посольству Азербайджана на Украине в разное время было три попадания. После первого удара, по его словам, предполагалось, что это произошло случайно, но затем последовали еще два инцидента. Алиев не уточнил временные рамки этих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США передадут Азербайджану катера для усиления охраны территориальных вод. Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что интерес администрации Дональда Трампа к Южному Кавказу остается ограниченным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Южного Кавказа сохраняют суверенитет в выборе партнеров, а Россия поддерживает отношения с Баку и Ереваном.

    13 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Макрон: Ввод европейских войск на Украину вызовет эскалацию конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны продолжают поддерживать Украину, однако не рассматривают возможность отправки своих войск, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции.

    Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что страны Евросоюза с самого начала приняли решение помогать Украине, но не втягиваться в эскалацию конфликта с Россией. По его словам, отказ от нанесения ударов по территории России и направления сухопутных войск остается основой политики ЕС, передает РИА «Новости».

    Французский президент подчеркнул, что отправка европейских войск на Украину означала бы эскалацию конфликта и взятие на себя ответственности за такие последствия. Он отметил, что в Европе отсутствует консенсус по вопросу ввода войск, и он не намерен давать обещания, которые не сможет выполнить. Макрон также предупредил, что такой шаг может привести к потере контроля над ситуацией.

    Он добавил, что европейские страны продолжают придерживаться выбранных рамок, поддерживая Украину, но не участвуя в эскалации с Россией.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

