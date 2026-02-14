Финская ассоциация подала протест против норвежских лыжников на Олимпиаде

Финская лыжная ассоциация подала протест против норвежцеd на Олимпиаде

Tекст: Мария Иванова

Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест на результаты мужского спринта по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Протест адресован жюри Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

В заявлении отмечается, что причиной недовольства стало то, что норвежской команде разрешили проносить емкость с маслом в зону технического обслуживания во время гонки, хотя это было запрещено предварительными инструкциями для всех команд.

«FIS не уведомила другие национальные команды о возможности использования емкости с маслом», – говорится в обращении финнов.

Дополнительно сообщается, что американская команда также использовала запрещённую жидкость, а судьи не отреагировали на это вовремя. Позднее представители FIS признали ошибку и извинились. Финская сторона настаивает, что подобные действия нарушили принципы честной борьбы, и требует пересмотра итогов гонки.

Напомним, победу в мужском спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал американец Бен Огден, третье место занял норвежец Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен оказался четвертым.

