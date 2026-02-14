В Италии произошли новые сбои на железных дорогах из-за диверсий

Tекст: Денис Тельманов

О новых сбоях на железных дорогах Италии сообщает корреспондент РИА «Новости».

На центральном вокзале Милана поезда задерживаются до девяноста минут, а все билеты на ближайшие рейсы в южном направлении до Рима уже полностью раскуплены до вечера.

Сотрудники операторских компаний предупреждают пассажиров о задержках и вероятных отменах поездов. Национальная компания «Итальянская железнодорожная сеть» (Rfi) отметила, что нарушения движения фиксируются на участке между Римом и Флоренцией.

В официальном сообщении говорится: «Правоохранители ведут проверки после повреждения инфраструктуры со стороны неизвестных. Высокоскоростные поезда следуют с опозданиями до 120 минут».

Местный портал Firenzetoday отмечает, что ситуация напоминает инциденты прошлой недели возле железнодорожного узла Болоньи.

В ночь на среду неизвестные подожгли линию Лекко – Тирано на севере страны, ведущую к олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо.

Следствие квалифицирует случившееся как умышленный поджог, а полиция отмечает сходство с предыдущими диверсиями на железнодорожной инфраструктуре в районах Болоньи и Пезаро.

В правительстве Ломбардии, по информации газеты Giorno, заявили, что инцидент с поджогом не вызвал сбоев движения поездов.

Ранее ответственность за диверсии на железных дорогах в Италии брали на себя анархисты. Несколько повреждений железнодорожного полотна и инфраструктуры были зафиксированы в Эмилия-Романья вскоре после открытия зимней Олимпиады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Болоньи произошли серьезные перебои в железнодорожном сообщении из-за диверсионных актов.

Итальянские правоохранители проводят расследование по делу о терроризме. Следователи связывают эти инциденты с диверсионными действиями против Олимпиады.