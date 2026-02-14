Сборная Швеции по хоккею обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии со счетом 5:3 в третьем туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира, передает ТАСС.
Матч прошел в Милане 14 февраля. Шведы забросили пять шайб: отличились Йоэль Эрикссон Эк, Адриан Кемпе, Элиас Петтерссон (два раза) и Лукас Рэймонд.
У сборной Словакии шайбы забросили Юрай Слафковски, Мартин Гернат из ярославского «Локомотива» и Далибор Дворский. Гернат также отметился результативной передачей, а форвард московского «Спартака» Адам Ружичка набрал очки в третьей игре подряд. В составе словаков сыграл еще один представитель КХЛ – Адам Лишка из череповецкой «Северстали».
В первых двух матчах шведская сборная победила итальянцев (5:2) и уступила финнам (1:4). Словаки ранее выиграли у команд Финляндии (4:1) и Италии (3:2), впервые проиграв на турнире. Благодаря этой победе Швеция досрочно вышла в четвертьфинал и возглавила группу В.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.