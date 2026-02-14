Бразилец впервые выиграл золото зимних Олимпийских игр

Бразилец Пиньейро Бротен стал первым чемпионом зимних Игр из Южной Америки

Tекст: Мария Иванова

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом с Южной Америки, завоевавшим золотую медаль на зимних Олимпийских играх, передает ТАСС. Он одержал победу в гигантском слаломе, показав время 2 минуты 25 секунд.

Серебро завоевал швейцарец Марко Одерматт, уступивший 0,58 секунды, а бронза досталась его соотечественнику Лоику Мейару с отставанием 1,17 секунды.

До этого ни один спортсмен с Южной Америки не поднимался на пьедестал почета зимних Олимпийских игр. Бротену двадцать пять лет, он родился в семье выходцев из Норвегии и Бразилии. Ранее он выступал за сборную Норвегии, но из-за конфликта с национальной федерацией завершил карьеру, после чего вернулся в спорт уже под бразильским флагом.

Лучшим результатом Бротена на чемпионатах мира было четвертое место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2022/23. До этого ему не удавалось победить на крупнейших международных соревнованиях. Его успех стал историческим для зимнего спорта на всем континенте.

В общем медальном зачете Олимпийских игр лидирует сборная Норвегии, у которой девять золотых, три серебряные и семь бронзовых наград. Итальянцы занимают вторую позицию, а на третьем месте идут спортсмены из США. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Напомним, накануне норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал восьмое олимпийское золото, повторив рекорд по числу высших титулов на зимних Играх.

Казахстанец Михаил Шайдоров одержал победу и завоевал золото Олимпиады по фигурному катанию.

Между тем финского спортсмена Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил.