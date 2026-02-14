Tекст: Денис Тельманов

Воспитание в царской армии Российской империи стало источником стойкости генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, сообщил его внук РИА «Новости».

По словам Дмитрия Карбышева-младшего, царская армия формировала офицеров, которые сыграли ключевую роль в победе в Великой Отечественной войне.

«Царская армия воспитала стойких офицеров, с которыми фактически была выиграна Великая Отечественная война», – подчеркнул внук генерала.

Дмитрий Карбышев был выдающимся советским и российским военным инженером, профессором военной академии Генерального штаба РККА. Он погиб 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен после жестоких пыток.

Генерал попал в плен в августе 1941 года у Днепра, где был тяжело ранен. Немецкое командование пыталось склонить его к сотрудничеству и возглавлению коллаборационистской армии, но Карбышев категорически отказался, за что подвергался тяжелым испытаниям и пыткам в Освенциме, Заксенхаузене и Маутхаузене.

В 1946 году Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Мемориал на территории бывшего лагеря Маутхаузен действует с 1947 года и привлекает тысячи посетителей, особенно в день освобождения лагеря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима, а одним из авторов идеи стал генерал Дмитрий Карбышев.

Победа Советского Союза ознаменовала возвращение на Родину около 1,7 млн военнопленных, среди которых были офицеры и генералы РККА, включая Карбышева.

Австрия в третий раз не пригласила Россию на мероприятия по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен.