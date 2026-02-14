Два москвича и уроженец Украины приговорены за подготовку теракта в Туле

Tекст: Мария Иванова

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор двум москвичам и уроженцу Украины по делу о подготовке теракта в Туле, сообщает ТАСС.

Заседание прошло в здании Орловского областного суда. Все трое признаны виновными в государственной измене, незаконном обороте оружия и приготовлении к теракту.

По данным суда, обвиняемые познакомились с организатором преступления через интернет-мессенджер. Представитель суда заявила: «Выполняя задания указанного лица, сообщники фотографировали необходимые объекты и передавали ему фото». Организатор действовал в интересах Украины, материалы по нему выделены в отдельное производство.

Роман Корнеев, 56 лет, получил 22 года лишения свободы – первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 1,5 млн рублей и ограничение свободы на 1,5 года. Олег Мирзоян, 36 лет, осужден на 18 лет с годичным ограничением свободы и штрафом в 1,3 млн рублей. Тарас Плитчук, 32 года, получил 17 лет заключения, штраф 1,3 млн рублей и ограничение свободы на 1,5 года.

Следствие установило, что обвиняемые приобрели оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства для подготовки теракта в феврале прошлого года. Российские правоохранители предотвратили совершение преступления, изъяв весь арсенал. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

