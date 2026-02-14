Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет

  • Новость часаСША подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах по Украине
    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня

    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    13 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Сергей Безруков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    Об этом актер сообщил подписчикам в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что текущих рабочих обязанностей ему хватает и добавил, что полностью сосредоточен на своих действующих проектах.

    «У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», – написал Безруков.

    Ранее сообщалось, что в список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Источник в окружении режиссера рассказал, что он ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.

    13 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин предложил перенести молельные комнаты из многоквартирных домов в общественные места, такие как торговые центры и магазины.

    «Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4–5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – сказал он в беседе с РБК.

    По словам Таджуддина, жители домов обоснованно выражают недовольство по поводу молельных комнат в жилых зданиях, и подобные претензии он считает понятными. Он подчеркнул, что простыми ограничениями ситуацию решить не получится.

    Глава ЦДУМ считает, что власти и представители бизнеса должны предусмотреть создание небольших молельных комнат в общественных пространствах. Он отметил, что речь идет о помещениях на несколько человек, где не будет массовых собраний. Такая мера, по мнению религиозного лидера, поможет снизить напряженность среди жильцов, ведь сейчас верующие нередко используют квартиры для проведения молений.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий «молельные комнаты» в многоквартирных домах.

    Напомним, Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    13 февраля 2026, 20:38 • Новости дня
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финский залив сейчас покрыт льдом примерно на 80%, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

    Непрерывные морозы в течение полутора месяцев способствовали значительному продвижению ледяного покрова на запад, сообщил Колесов в Telegram-канале. Однако он отметил, что усиление северо-восточного ветра, связанное с прохождением циклона южнее Петербурга, приводит к разрыву и растяжению льда.

    Колесов также подчеркнул, что если морозная погода сохранится, возможно полное покрытие залива льдом. Он напомнил, что в последние относительно теплые зимы такого количества льда на заливе не наблюдалось. Ранее лед полностью покрывал лишь восточную часть Финского залива, а на западе, где было теплее, ледяной покров почти не формировался, добавил глава Гидрометцентра.

    На прошлой неделе сухогруз Sfera сел на мель в Финском заливе.

    13 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    13 февраля 2026, 18:10 • Новости дня
    Минюст исключил из списка иноагентов основателя сети Zenden
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов. При этом министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналисток Марию Лацинскую, Марину Охримовскую и Галину Сидорову.

    Также в обновленный список попали проект «Открытое пространство», сетевой ресурс Agentura.ru и активист Михаил Орешников, сообщает сайт ведомства

    В январе Минюст внес в список иностранных агентов историка Ивана Куриллу, политическую активистку Ольгу Курносову, экономиста Максима Миронова, журналиста Аркадия Дубнова, а также медиапроект «Люди Байкала».

    В связи с ликвидацией из числа иноагентов также исключен Благотворительный фонд развития филантропии.

    В ноябре Минюст включил издание «DOXA» и политика Савостьянова в реестр иноагентов.

    13 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз представляет собой сообщество маленьких стран, которым нужна защита, так как сегодня в мире действует «закон джунглей».

    Каллас подчеркнула, что Европе необходим международный порядок, который сможет их защищать, и напомнила о важности равенства государств в многосторонней системе, передает РИА «Новости».

    «Я вот вас слушаю и размышляю. Это очень хорошо, что вы хотите реформировать международный порядок. Что я думаю, для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность», – подчеркнула Каллас в присутствии постпреда США при ООН Майка Уолтца.

    Со стороны США Уолтц выразил согласие с принципом равенства, но напомнил, что Америка исторически берет на себя основное финансовое бремя в рамках ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты оплачивали из своих взносов и начислений деятельность более чем 180 стран, что отличает их позицию в вопросе реформирования международной системы.

    Каллас также заявила, что сегодня в мире действует «закон джунглей», но даже в таких условиях возможна кооперация, как это бывает среди животных в природе. Она добавила, что все европейские страны – маленькие страны, даже если некоторые еще не осознали этого, и подчеркнула: Европа готова бороться за мир, где существуют четкие правила.

    В завершение своего выступления Каллас сравнила Россию и США, отметив, что Россия «идет одна, потому что у нее нет союзников», в то время как Европа действует совместно с США, и это, по ее словам, выгодно обеим сторонам.

    Ранее ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США.

    14 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Рубио заявил о провале концепции мира без границ

    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности резко раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка, отметив ее несостоятельность.

    Идея создания мира без границ и отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка оказалась ошибочной, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

    Выступая перед участниками форума, Рубио подчеркнул: «Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000-летней истории человечества, и это заблуждение дорого нам обошлось».

    По словам американского чиновника, попытки реализовать подобную концепцию привели к серьезным последствиям на мировой арене. Рубио отметил, что история убедительно доказывает важность национальных интересов и суверенности государств, которые нельзя игнорировать даже в условиях глобализации.

    Мюнхенская конференция по безопасности ежегодно собирает политиков и экспертов для обсуждения ключевых вызовов мировой безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава датского правительства Метте Фредериксен провела встречу с американским госсекретарем и премьером Гренландии на полях Мюнхенской конференции.

    Ранее результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником.

    До этого европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет.


    14 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    Синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни на севере европейской части России ожидается аномальное похолодание, тогда как в южных регионах температура превысит климатическую норму.

    Погодные аномалии в европейской части России прогнозируются в ближайшие дни, передает ТАСС. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, на севере региона температура будет ниже нормы, а на юге – выше средних значений.

    «На севере холодно, на юге – тепло. Север будет занят отрицательными аномалиями. Температура будет ниже нормы. В южных регионах температура будет превышать норму. Зона наибольших контрастов проходит по средней полосе европейской России. Яркие погодные события», – пояснила Макарова.

    На севере европейской части России ожидается снег, ночные температуры составят минус 15-22, дневные – минус 8-13. В южных областях прогнозируются аномально высокие показатели, что создаст значительные контрасты в погоде на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финский залив покрыт льдом примерно на 80%. Спутник зафиксировал снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад.

    14 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Трое мужчин получили по 15 суток за блокировку входа в Роскомнадзор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое москвичей получили по 15 суток административного ареста за блокировку замком входа в офис Роскомнадзора с плакатом против ведомства.

    Таганский районный суд Москвы назначил административные аресты троим мужчинам, которые заблокировали вход в здание Роскомнадзора, передает РИА «Новости» . Суд признал Михаила Чуянова, Кирилла Кривяка и Григория Шакирова виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение требованию сотрудника полиции.

    Мужчины повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства. Правонарушители проводили акцию против политики Роскомнадзора, связанной с замедлением работы онлайн-платформ и мессенджеров. Протоколы были составлены после того, как мужчины отказались выполнять требования сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил, что намерен продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram на территории России из-за несоблюдения требований местного законодательства, несмотря на продолжающиеся контакты с представителями мессенджера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Позже Песков указал, что все вопросы по Telegram следует адресовать Роскомнадзору, а не в Администрацию президента.

    13 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Правительство разрешило продать здание Рижского вокзала в Москве
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    В документе поясняется, что здание будет выставлено на открытый аукцион, начальная цена продажи определится по рыночной стоимости на основании отчета независимого оценщика, передает РИА «Новости».

    «Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и ОАО «Российские железные дороги», о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО «Российские железные дороги» здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», – говорится в распоряжении.

    Отмечается, что здание Рижского вокзала признано объектом культурного наследия регионального значения.

    Ранее в Казани выставили на торги изъятый у уехавшего из России режиссера «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова особняк XIX века.

