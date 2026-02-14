Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России

  • Новость часаСША подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах по Украине
    14 февраля 2026, 14:08

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала не покупать нефть из России, передает ТАСС. По его словам, США вводят дополнительные санкции против российской нефти, а Европа также предпринимает свои меры. Рубио подчеркнул: «В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть».

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что подобные заявления исходили только от официальных лиц США, а не от правительства Индии. Лавров уточнил, что индийские власти официально не делали заявлений о полном отказе от закупок российской нефти.

    До этого президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по поводу поставок российской нефти в Индию, заявив, что Нью-Дели не прекратила, а лишь сократила импорт.

    Между тем, 10 февраля посол России в республике Денис Алипов сообщил, что объем поставок российской нефти в Индию снизился в декабре и январе до 1,2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия сохраняет молчание относительно публичного обсуждения закупок российской нефти.

    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны он назвал ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине, который состоится во вторник, и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    США продолжают прилагать максимум усилий для участия в завершении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости». По его словам, «мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны».

    Рубио отметил, что сторонам удалось сократить список спорных вопросов на переговорах по Украине, однако теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, который намечен на следующий вторник. «Встречи вновь состоятся во вторник», – сообщил Рубио участникам конференции.

    Он добавил, что состав участников грядущей встречи может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.

    Накануне стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что США требуют уступок от Киева, а не от России.

    Трамп: Зеленский должен сам двигаться в сторону мира с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги в сторону урегулирования конфликта с российской стороной, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По мнению американского лидера, Зеленский «должен действовать».

    Напомним, очередной раунд переговоров России, США и Украины решили провести в Женеве 17-18 февраля. Россию представит помощник президента Владимир Мединский.

    СМИ сообщали, что, по мнению США, гарантии безопасности Украине связаны с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    Офис Зеленского подтвердил отсутствие Рубио на встрече в Мюнхене

    Tекст: Денис Тельманов

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио среди европейских лидеров не оказалось.

    Офис Владимира Зеленского подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио не присутствовал на переговорах по Украине в Мюнхене, передает ТАСС.

    По информации, опубликованной на официальном сайте офиса Зеленского, во встрече приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и другие европейские лидеры.

    Всего в списке значатся 16 участников вместе с Зеленским, имени Рубио среди них нет. В сообщении подчеркивается, что Украина подготовит для партнеров перечень необходимых поставок для поддержки энергетики и военной сферы.

    Зеленский по итогам встречи заявил: «Киев рассчитывает получить новые пакеты военной помощи до 24 февраля». Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Рубио отменил участие из-за большого количества других встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию встречали только представители украинского посольства.

    США пытаются завершить конфликт на Украине к лету и, скорее всего, будут оказывать давление на Киев для достижения этой цели. Киев заявил, что не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС.

    Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения конфликта на Украине, выступая перед американскими военными.

    Дональд Трамп, президент США, выступая перед военными, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По словам Трампа, Штатам осталось завершить еще пару конфликтов, среди которых он особо отметил ситуацию между Россией и Украиной.

    «Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно – между Россией и Украиной. Это плохо, но я думаю, что мы сможем добиться (завершения конфликта)», – заявил Трамп.

    Американский лидер отметил важность достижения мира на Украине и выразил убежденность, что этот вопрос может быть решен при активном участии США. Других деталей своего видения урегулирования Трамп не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги для урегулирования конфликта с российской стороной.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали только представители украинского посольства.

    США в 2026 году решили поставить Украине оружие на 15 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году Украина получит вооружения на сумму 15 млрд долларов по программе закупок НАТО, включая перехватчики для уничтожения российских ракет.

    США планируют поставить Украине вооружения на общую сумму 15 млрд долларов в 2026 году в рамках программы закупок через союзников по НАТО, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

    Рютте уточнил, что речь идет о поставках на сумму около миллиарда евро в месяц, что за год составит примерно 12 млрд евро или 15 млрд долларов. В пакет помощи войдут как летальные, так и нелетальные средства, включая перехватчики, предназначенные для уничтожения российских ракет.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изменил схему предоставления военной помощи Украине.

    Теперь США продают вооружения европейским союзникам по НАТО, которые оплачивают их и передают Киеву. По словам Трампа, Соединенные Штаты больше не финансируют Украину напрямую, а получают деньги за поставки оружия через механизм альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины заявил, что Вашингтон требует от Киева уступок, а не от России. Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму для покупки вооружений США по специальной западной инициативе ради поддержки Украины. Соединенные Штаты увязали предоставление гарантий безопасности Украине с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по вопросу урегулирования ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут 17 февраля в Женеве. Об этом сообщил в интервью телеканалу Bloomberg госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что речь идет о многосторонних консультациях, в которых также участвуют делегации России и Украины, передает РИА Новости.

    Рубио подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер посвятили урегулированию конфликта значительное количество времени и во вторник снова встретятся с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне агентство Reuters сообщало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

    В субботу Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    Рубио также заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.


    Уиткофф и Кушнер решили поучаствовать во встрече с делегациями РФ и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские представители примут участие в новой встрече с делегациями России и Украины, при этом переговоры пройдут во вторник в Женеве.

    Агентство Reuters сообщает, что во второй половине дня во вторник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

    Ожидается, что встреча состоится в Женеве, а также пройдет в закрытом формате, без участия прессы. В публикации агентства отмечается со ссылкой на источник: «Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины, сообщил источник».

    Ранее в Абу-Даби уже прошли два раунда переговоров по Украине, в которых участвовали делегации России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23-24 января, второй – 4-5 февраля. Все встречи проводились за закрытыми дверями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что предстоящий раунд переговоров в Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация готовится к новому раунду трехсторонних переговоров.

    Киев рассматривает возможность отправки делегации в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что завершить конфликт на Украине по европейской «лукавой линии» с немедленным перемирием и гарантиями безопасности невозможно.

    Зеленский признал получение сигналов США о компромиссах Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Вашингтон требует от Киева уступок, а не от России, отметив особую роль США в переговорном процессе.

    Владимир Зеленский публично признал, что Соединенные Штаты подают Киеву больше сигналов о необходимости идти на компромиссы, чем Москве, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, именно Украина сталкивается с давлением со стороны Вашингтона по вопросу уступок в рамках урегулирования конфликта.

    Он подчеркнул: «Они (США) подают больше сигналов о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, а не Россия».

    В ходе интервью изданию Politico Зеленский также высказался по поводу проведения выборов на Украине, заявив, что это «отличная идея», однако для ее реализации, по его мнению, требуется помощь бывшего президента США Дональда Трампа.

    Ранее в Абу-Даби 4 и 5 февраля прошел второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23-24 января. Оба мероприятия, как отмечает РИА «Новости», проходили в закрытом режиме без участия прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги к урегулированию конфликта с российской стороной.


    Глава МИД КНР Ван И призвал США избегать конфликта и искать диалог

    Tекст: Денис Тельманов

    Ван И на встрече с Марко Рубио в Мюнхене отметил, что диалог и сотрудничество важнее конфликта, а обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения.

    Китай и Соединенные Штаты должны устранять разногласия и избегать конфликта, заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

    По его словам, диалог между странами предпочтительнее конфронтации, а сотрудничество выгоднее конфликта.

    Ван И подчеркнул, что обе стороны должны опираться на принципы равноправия, уважения и взаимности, чтобы совместно находить решения для устранения существующих проблем и надлежащего урегулирования разногласий.

    Он отметил, что развитие отношений между Китаем и США в 2026 году должно строиться на основе достигнутого между лидерами двух стран консенсуса, принципов уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

    Ван И подтвердил необходимость расширения сферы взаимодействия между Пекином и Вашингтоном и сокращения списка спорных вопросов.

    Глава МИД КНР также заявил о важности стабильного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений, а также большего количества позитивных сигналов для всего мира.

    В сообщении подчеркивается, что Ван И и Марко Рубио сочли встречу в Мюнхене конструктивной, договорились реализовать достигнутые между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом соглашения, укреплять диалог и сотрудничество по всем направлениям и содействовать стабильному развитию отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил свои намерения весной посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Китай купил часть венесуэльской нефти, которую ранее приобрели США после установления контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США придерживаются двойных стандартов в вопросе нераспространения ядерного оружия, что угрожает международной безопасности.

    В Колорадо четыре человека погибли при крушении самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе горнолыжного курорта на севере Колорадо потерпел крушение небольшой самолет, в результате чего погибли четыре человека.

    Как сообщает Associated Press, катастрофа произошла в пятницу неподалеку от популярного горнолыжного курорта в американском штате Колорадо. В результате происшествия все находившиеся на борту – четыре человека – скончались.

    По данным агентства, самолет столкнулся с горной местностью при невыясненных пока обстоятельствах. Причины аварии устанавливают специалисты, расследование продолжается.

    В публикации уточняется: «Четыре человека погибли в результате крушения небольшого самолета в пятницу на севере Колорадо, недалеко от горнолыжного курорта». Другие подробности, включая тип воздушного судна и личности погибших, пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет сомалийской авиакомпании StarSky упал на побережье возле Могадишо, и о жертвах не сообщалось.

    Пять человек погибли в результате крушения санитарного вертолета на базе Аль-Сарра при возвращении с медицинской миссии.

    Вертолет южнокорейских военных разбился на территории уезда Капхен, а информация о пострадавших уточняется.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления на Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио ни разу не упомянул Россию и только один раз затронул конфликт на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ни разу не упомянул Россию, а конфликт на Украине затронул лишь один раз, сообщают РИА «Новости».

    Свою двадцатиминутную речь он посвятил главным образом вопросам трансатлантических отношений и будущему сотрудничеству Соединённых Штатов и Европы. О конфликте на Украине Рубио сказал только в контексте неэффективности ООН в урегулировании этого кризиса.

    В завершение своего выступления Рубио обратился к участникам с призывом совместно строить будущее США и Европы. «Мы должны гордиться тем, чего достигли вместе в прошлом веке, но теперь нам нужно встретить и использовать возможности нового, потому что вчерашний день уже прошел, будущее неизбежно, и наша общая судьба ждет нас впереди», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на конференции Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    Он заявил, что для запуска переговоров потребовалось вмешательство Америки и поддержка других стран, а ООН не смогла это обеспечить.

    Кроме того, на Мюнхенской конференции госсекретарь подчеркнул стремление США к сближению с европейскими союзниками и выделил важность культурных и духовных связей. В то же время он раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.


    Премьер Дании Фредериксен назвала встречу с Рубио в Мюнхене конструктивной

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава датского правительства Метте Фредериксен провела встречу с американским госсекретарем и премьером Гренландии на полях Мюнхенской конференции, отметив конструктивный характер переговоров.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о конструктивных переговорах с госсекретарем США Марко Рубио и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи стороны обсудили вопрос будущего Гренландии и договорились о продолжении работы в специальных рабочих группах на высоком уровне.

    По словам Фредериксен, договоренности подразумевают дальнейшее обсуждение вопросов, связанных с территориальной целостностью Датского королевства.

    В заявлении подчеркивалось, что диалог между Копенгагеном, Вашингтоном и Нууком будет продолжаться в конструктивном ключе.

    Гренландия остается частью Дании, несмотря на заявления бывшего президента США Дональда Трампа о желании включить остров в состав США.

    Власти Дании и Гренландии ранее призвали Вашингтон уважать их территориальную целостность и отвергли возможность передачи острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил сомнение в эффективности идеи создания общеевропейского ядерного зонтика. Европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставка вооружений из США для нужд Киева продолжается в прежнем режиме, заявил во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что программа продажи американского вооружения Киеву остается в силе. По его словам, работает инициатива PURL, в рамках которой европейские страны закупают оружие США для передачи Украине, пишет ТАСС.

    «Программа PURL продолжает работать, американское оружие предоставляется для войны на Украине. Все продолжается», – отметил Рубио во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Он также подчеркнул, что «затишья не произошло», тем самым опровергнув слухи о возможном приостановлении поставок техники Киеву. Рубио акцентировал, что никаких изменений в подходе к поддержке украинских военных не произошло.

    При этом ранее на конференции Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    Он подчеркнул, что для запуска переговоров по Украине понадобилось вмешательство Америки и поддержка других стран, а ООН оказалась не способна на это.

    «Я бы не относился серьезно к заявлениям Рубио. Это лишний раз говорит о том, что Трамп не сделал свою домашнюю работу, о которой президент США говорил в Анкоридже», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

