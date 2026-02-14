Рубио заявил о неразрывной связи США с Европой

Tекст: Тимур Шайдуллин

США всегда будут оставаться «детищем Европы», заявил государственный секретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе выступления он отметил, что судьба Соединенных Штатов неразрывно связана с европейскими странами, передает РИА «Новости».

Рубио заявил: «Мы всегда будем детищем Европы». Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть Европу сильной и способной выживать. По его словам, две мировые войны прошлого века стали для Америки постоянным напоминанием о важности исторических связей с европейскими союзниками.

Также Рубио отметил, что история показывает неразрывное единство судьбы США и Европы, подчеркнув необходимость сотрудничества и поддержки со стороны обеих сторон.

Ранее Рубио на Мюнхенской конференции подчеркнул стремление США к сближению с европейскими союзниками и выделил важность культурных и духовных связей.

До этого в субботу премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела переговоры с Рубио и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и назвала их конструктивными.

Однако в то же время, как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, европейские политики и дипломаты признали, что уровень доверия к США не восстановится после жестких заявлений и действий американской администрации.



