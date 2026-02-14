Рубио призвал реформировать международные институты

Рубио заявил о необходимости реформы глобальных институтов Запада

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, госсекретарь США Марко Рубио заявил о передаче суверенитета западных стран международным институтам. По его словам, многие государства инвестировали в социальные проекты, что ослабило их обороноспособность, сообщает РИА «Новости».

Рубио подчеркнул, что Западу не следует отказываться от системы международного сотрудничества и глобальных учреждений, которые были созданы ранее.

Он отметил: «Нам не нужно отказываться от системы международного сотрудничества, которую мы создали, и нам не нужно демонтировать глобальные институты прежнего порядка, которые мы вместе построили. Но их необходимо реформировать. Их необходимо перестроить».

Американский госсекретарь пояснил, что речь не идет о разрушении существующей архитектуры международных отношений, а лишь о ее адаптации к современным вызовам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал концепцию отказа от национальных интересов в пользу глобального порядка.

Госсекретарь США подчеркнул стремление к сближению с европейскими союзниками и выделил значимость культурных связей. В то же время, Рубио заявил о фундаментальных противоречиях между США и Китаем, которые сохранятся и в будущем.