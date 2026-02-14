Сербский дипломат Кршлянин назвал атмосферу Мюнхенской конференции нездоровой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Мюнхенская конференция по безопасности проходит в нездоровой атмосфере из-за воинственной позиции Германии и ряда западных стран по вопросу Украины, передает ТАСС.

Кршлянин подчеркнул, что правящие круги Западной Европы оказывают значительное влияние на мероприятие, создавая трудности для представителей других государств.

По его словам, участникам из Китая и Сербии пришлось отстаивать базовые международные принципы в условиях, когда атмосфера крайне напряженная. Кршлянин заявил: «Все остальные приезжающие: министр иностранных дел КНР, а также наш президент, перед ними встала трудная задача отстаивать базовые принципы международных отношений и международного права в такой нездоровой атмосфере».

Дипломат отметил, что Германия как принимающая сторона входит в тройку европейских государств, возглавляющих «военную коалицию» по Украине, и это стало главным сдерживающим фактором для успеха конференции. В то же время он обратил внимание на склонность немцев к открытости для научной дискуссии.

Мюнхенская конференция проходит с 13 по 15 февраля. В 2023 году на этом мероприятии выступал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который тогда заявил, что главная угроза для Европы заключается не в России и Китае, а в отходе от фундаментальных ценностей.

