Рубио заявил о сохранении противоречий между США и Китаем

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, между Соединенными Штатами и Китаем сохраняются фундаментальные противоречия, и эти разногласия в будущем никуда не исчезнут, передает РИА «Новости». Рубио добавил, что никто не питает иллюзий относительно характера американо-китайских отношений: между странами существуют значительные вызовы, и они останутся в обозримом будущем по целому ряду причин.

Рубио отметил, что Вашингтон намерен строить отношения с Пекином, исходя из национальных интересов США, и ожидает такого же подхода от Китая. Он подчеркнул: «Многие страны, представленные здесь сегодня, будут вынуждены поддерживать отношения с Китаем, всегда понимая, что ничто из того, о чем мы договоримся, не может происходить за счет наших национальных интересов».

Госсекретарь США также заявил, что Штаты и Китай могут сотрудничать там, где их интересы совпадают, чтобы оказывать позитивное влияние на мир. Он добавил, что задача дипломатии – управлять конфликтами интересов и, по возможности, избегать «ненужного трения», ведь взаимодействие двух стран, в том числе в торговле, имеет глобальные последствия и требует ответственного подхода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о разрыве «тарифного перемирия» с Китаем.

Он ввел 100% пошлины на товары из КНР с ноября.

Цены на энергию в Германии достигли рекордного уровня из-за ситуации с Китаем.