    Российский Центробанк начал год с сюрприза
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте»
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Дмитриев назвал спор Маска и Хоффмана «спором доноров»
    Суд арестовал экс-директора «Калашникова» по делу о хищениях
    14 февраля 2026, 12:07 • Новости дня

    Трое мужчин получили по 15 суток за блокировку входа в Роскомнадзор

    Трое мужчин получили административный арест за акцию у Роскомнадзора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое москвичей получили по 15 суток административного ареста за блокировку замком входа в офис Роскомнадзора с плакатом против ведомства.

    Таганский районный суд Москвы назначил административные аресты троим мужчинам, которые заблокировали вход в здание Роскомнадзора, передает РИА «Новости» . Суд признал Михаила Чуянова, Кирилла Кривяка и Григория Шакирова виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение требованию сотрудника полиции.

    Мужчины повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства. Правонарушители проводили акцию против политики Роскомнадзора, связанной с замедлением работы онлайн-платформ и мессенджеров. Протоколы были составлены после того, как мужчины отказались выполнять требования сотрудников полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил, что намерен продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram на территории России из-за несоблюдения требований местного законодательства, несмотря на продолжающиеся контакты с представителями мессенджера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Позже Песков указал, что все вопросы по Telegram следует адресовать Роскомнадзору, а не в Администрацию президента.

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    13 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Сергей Безруков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

    Об этом актер сообщил подписчикам в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что текущих рабочих обязанностей ему хватает и добавил, что полностью сосредоточен на своих действующих проектах.

    «У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», – написал Безруков.

    Ранее сообщалось, что в список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.

    В январе министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники выступили против этого решения.

    В среду Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Источник в окружении режиссера рассказал, что он ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.

    13 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин предложил перенести молельные комнаты из многоквартирных домов в общественные места, такие как торговые центры и магазины.

    «Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4–5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – сказал он в беседе с РБК.

    По словам Таджуддина, жители домов обоснованно выражают недовольство по поводу молельных комнат в жилых зданиях, и подобные претензии он считает понятными. Он подчеркнул, что простыми ограничениями ситуацию решить не получится.

    Глава ЦДУМ считает, что власти и представители бизнеса должны предусмотреть создание небольших молельных комнат в общественных пространствах. Он отметил, что речь идет о помещениях на несколько человек, где не будет массовых собраний. Такая мера, по мнению религиозного лидера, поможет снизить напряженность среди жильцов, ведь сейчас верующие нередко используют квартиры для проведения молений.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий «молельные комнаты» в многоквартирных домах.

    Напомним, Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    13 февраля 2026, 20:38 • Новости дня
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финский залив сейчас покрыт льдом примерно на 80%, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

    Непрерывные морозы в течение полутора месяцев способствовали значительному продвижению ледяного покрова на запад, сообщил Колесов в Telegram-канале. Однако он отметил, что усиление северо-восточного ветра, связанное с прохождением циклона южнее Петербурга, приводит к разрыву и растяжению льда.

    Колесов также подчеркнул, что если морозная погода сохранится, возможно полное покрытие залива льдом. Он напомнил, что в последние относительно теплые зимы такого количества льда на заливе не наблюдалось. Ранее лед полностью покрывал лишь восточную часть Финского залива, а на западе, где было теплее, ледяной покров почти не формировался, добавил глава Гидрометцентра.

    На прошлой неделе сухогруз Sfera сел на мель в Финском заливе.

    13 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Умеров объявил состав украинской делегации на переговоры в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    13 февраля 2026, 16:44 • Новости дня
    Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме

    СК: Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявят обвинение в теракте

    Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обвинение в совершении теракта предъявят четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Петренко пояснила, что речь идет о Любомире Корбе, Викторе Васине и Павле Васине, а также о Зинаиде Серебрицкой, которой обвинение будет предъявлено заочно, передает РИА «Новости».

    «С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ) Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно», – сказала она.

    Во вторник Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую.

    Напомним, 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    В медицинских кругах рассказали, что Алексеев продолжает лечение под пристальным наблюдением специалистов, его здоровье остается стабильным.

    13 февраля 2026, 18:10 • Новости дня
    Минюст исключил из списка иноагентов основателя сети Zenden
    Минюст исключил из списка иноагентов основателя сети Zenden
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов. При этом министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов журналисток Марию Лацинскую, Марину Охримовскую и Галину Сидорову.

    Также в обновленный список попали проект «Открытое пространство», сетевой ресурс Agentura.ru и активист Михаил Орешников, сообщает сайт ведомства

    В январе Минюст внес в список иностранных агентов историка Ивана Куриллу, политическую активистку Ольгу Курносову, экономиста Максима Миронова, журналиста Аркадия Дубнова, а также медиапроект «Люди Байкала».

    В связи с ликвидацией из числа иноагентов также исключен Благотворительный фонд развития филантропии.

    В ноябре Минюст включил издание «DOXA» и политика Савостьянова в реестр иноагентов.

    13 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции

    Набиуллина: В 2025 году цены на жилье в России увеличились на 8,7%

    Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Она добавила, что Банк России не зафиксировал значительного роста спроса на рыночную ипотеку в конце 2025 года, передает ТАСС. Ускорение отмечалось только по льготной ипотеке, отметила Набиуллина.

    Ранее эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    В декабре глава Минстроя сообщил о падении продаж жилья в России.

    13 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas
    Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas
    @ IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas, ведомство заявило, что меры затронули только некоторые партии продукции бренда, для которых не были предоставлены необходимые документы.

    Росаккредитация опровергла сообщения ряда СМИ о полном запрете параллельного импорта продукции под брендом Adidas. В заявлении пресс-службы ведомства подчеркивается, что речь идет не о запрете импорта, а о блокировке отдельных партий товара. Причиной блокировки стало отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям.

    Ранее в пятницу Telegram-каналы сообщили, что Росаккредитация якобы аннулировала как минимум десять сертификатов на оригинальные обувь и одежду Adidas. В публикациях утверждалось, что под угрозой оказались также бренды Nike, Reebok и Puma.

    В Росаккредитации пояснили: «В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия».

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, в России запретили продажу спортивных товаров Adidas из-за аннулирования сертификатов соответствия.

    Ранее Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия для двух марок веганских котлет. А премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации обозначил приоритет контроля за качеством товаров в электронной торговле.


    13 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Правительство разрешило продать здание Рижского вокзала в Москве
    Правительство разрешило продать здание Рижского вокзала в Москве
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    В документе поясняется, что здание будет выставлено на открытый аукцион, начальная цена продажи определится по рыночной стоимости на основании отчета независимого оценщика, передает РИА «Новости».

    «Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и ОАО «Российские железные дороги», о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО «Российские железные дороги» здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», – говорится в распоряжении.

    Отмечается, что здание Рижского вокзала признано объектом культурного наследия регионального значения.

    Ранее в Казани выставили на торги изъятый у уехавшего из России режиссера «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова особняк XIX века.

    13 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Симоньян вышла на сцену без парика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика, показав обритую голову.

    Видео с церемонии Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале. «Когда получаешь награду, всегда чувствуешь гордость и одновременно неловкость, потому что всегда кажется, что есть и более заслуженные люди, которых обошли вниманием», – написала она.

    Симоньян призналась, что за свою жизнь получала множество наград, однако такого «пьянящего набора и объема чувств», как в этот раз, не испытывала никогда.

    По словам Симоньян, решение городской думы и мэрии Краснодара сделать ее почетным гражданином стало для нее источником особой радости и ностальгии. Она отметила, что считает это событие одной из самых чистых и светлых радостей в своей жизни. В завершение Симоньян поблагодарила родной город за оказанную честь.

    В октябре Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии.

    13 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Стало известно о расширенном составе переговоров по Украине в Женеве

    Переговоры по Украине в Женеве пройдут в расширенном составе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры по ситуации на Украине, которые пройдут в Женеве, станут развитием предыдущих трехсторонних встреч, состоявшихся в Абу-Даби.

    Основное отличие – расширенный формат, который позволит обсудить не только военные, но и другие вопросы урегулирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    «Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования», – приводит агентство слова собеседника.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Советник Владимира Зеленского рассказал о подготовке к переговорам в Женеве.

