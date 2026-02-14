Трое мужчин получили по 15 суток за блокировку входа в Роскомнадзор

Трое мужчин получили административный арест за акцию у Роскомнадзора

Tекст: Тимур Шайдуллин

Таганский районный суд Москвы назначил административные аресты троим мужчинам, которые заблокировали вход в здание Роскомнадзора, передает РИА «Новости» . Суд признал Михаила Чуянова, Кирилла Кривяка и Григория Шакирова виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение требованию сотрудника полиции.

Мужчины повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства. Правонарушители проводили акцию против политики Роскомнадзора, связанной с замедлением работы онлайн-платформ и мессенджеров. Протоколы были составлены после того, как мужчины отказались выполнять требования сотрудников полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил, что намерен продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram на территории России из-за несоблюдения требований местного законодательства, несмотря на продолжающиеся контакты с представителями мессенджера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже Песков указал, что все вопросы по Telegram следует адресовать Роскомнадзору, а не в Администрацию президента.