Рябков заявил о создании БРИКС альтернативы системам США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, БРИКС осознает риски давления со стороны Вашингтона и создает альтернативы в сферах, где США могут применить ограничительные меры, передает ТАСС. Рябков добавил, что организация изначально создавалась как площадка, где страны смогут обезопасить себя от односторонних решений, подобных ограничениям, которые можно ввести буквально «одним нажатием кнопки».

Дипломат подчеркнул, что нельзя рассчитывать на возможность возвращения к прежним схемам, если однажды доступ к ним был перекрыт. «Как говаривал незабвенный Остап Бендер, “стопроцентную гарантию может дать только страховой полис”», – отметил Рябков, комментируя отсутствие гарантий повторного подключения к отключенным системам.

Он добавил, что несмотря на возросшую токсичность международной среды, БРИКС не просто ищет, но уже находит способы решения возникающих проблем. По словам Рябкова, это происходит как внутри самого объединения, так и с привлечением партнеров, которые пока не входят в БРИКС, но готовы к сотрудничеству.

Особое внимание, по словам замглавы МИД, уделяется развитию цифровых систем и расчетам в национальных валютах.

