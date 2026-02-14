Bloomberg сообщил о переговорах Британии с Европой по танкерам России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Британии Джон Хили провел переговоры с представителями стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, связанных с Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности и прошла в рамках объединения экспедиционных сил, объединяющего десять государств, ответственных за безопасность в северной части Атлантического океана и Балтийском море.

В переговорах участвовал начальник штаба обороны вооруженных сил Британии Ричард Найтон, который предложил варианты совместных операций по захвату танкеров. Участники встречи обсуждали потенциальные меры в отношении судов, подозреваемых в работе на российский «теневой флот».

По словам одного из собеседников агентства, пока неясно, насколько активно США будут вовлечены в эту инициативу. Ожидается, что между Соединенными Штатами и участниками переговоров будет определенная координация действий.

Bloomberg уточняет, что ранее США, Евросоюз и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров из-за их возможных связей с Россией.

