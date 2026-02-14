Роспотребнадзор сообщил о блокировке 3 тыс. сайтов по продаже БАД

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около трех тысяч интернет-ресурсов с информацией о розничной продаже запрещённых биологически активных добавок (БАД) заблокировано на территории России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают работу по выявлению и ограничению доступа к площадкам, распространяющим сведения о продаже БАД, реализация которых запрещена в стране.

Среди заблокированных ресурсов оказались объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов, предлагавшие продукцию без регистрации, а также содержащую запрещённые компоненты. В этот перечень попали таблетки для похудения, препараты для щитовидной железы, лимфодренажные напитки, а также капсулы для сна и средства против стресса с гамма-аминомасляной кислотой, которая в составе БАД запрещена.

Кроме того, по информации ведомства, в онлайн-каталогах были обнаружены БАД с мелатонином животного происхождения, который также не допускается к использованию в пищевых добавках, и витамином D3 в суточной дозе 125 микрограммов, что превышает допустимую норму для БАД в России – 15 микрограммов.

Роспотребнадзор напомнил гражданам о необходимости покупать БАД только у официальных поставщиков и в аптеках, а также обязательно проверять наличие регистрационных документов. При возникновении сомнений в качестве или происхождении товара следует обращаться в территориальные органы ведомства или звонить на горячую линию Единого консультационного центра по бесплатному номеру 8 (800) 555-49-43.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 февраля в России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов с нелегальными БАДами.

Ранее Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи подобных добавок. До этого Правительство поручило Росздравнадзору контролировать назначения БАДов только по медицинским показаниям.



