Аферисты обновили способ обмана россиян с помощью фейковой доставки

Полиция сообщила о новом способе обман россиян под видом мнимой доставки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мошенники обновили схему обмана с курьерской доставкой и сделали ее более правдоподобной. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь злоумышленники связываются с жертвами якобы от имени их родственников, используя заранее собранные личные данные: имена, фамилии, города проживания и даже фотографии из социальных сетей.

В ведомстве пояснили, что цель аферистов – получить sms-коды, доступ к аккаунтам на Госуслугах, банковские карты, счета и персональные данные. Полученные сведения позволяют не только оформить кредиты и перевести деньги, но и использовать данные жертвы в будущих мошеннических схемах.

Полиция Петербурга рекомендует игнорировать курьеров, которые сами инициируют общение и требуют оплату или подтверждение. Если посылка якобы от родственника, необходимо лично уточнить у него, отправлял ли он ее. Кибер-полиция отмечает: «Помните: настоящая доставка никогда не просит коды из sms и не требует входа на Госуслуги для получения посылки».

