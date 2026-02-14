WSJ: Глава оргкомитета ОИ-2028 продал бизнес из-за связи с Максвелл

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман выставил на продажу свою компанию Wasserman Group. Такое решение он принял на фоне упоминания его имени в недавно рассекреченных правительственных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Вассерман, по данным издания, не обвиняется в противоправных действиях, однако в 2003 году он обменивался электронными письмами с Гислейн Максвелл – её позже обвинили в пособничестве Эпштейну при вербовке и насилии. Сам Вассерман прокомментировал: «Я глубоко сожалею о переписке с Максвелл, которая состоялась задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления».

Несмотря на то что оргкомитет Олимпиады единогласно поддержал его на посту председателя, некоторые чиновники Лос-Анджелеса призвали Вассермана покинуть должность. По словам Вассермана, он чувствует, что стал отвлекающим от работы компании фактором, поэтому начал процесс продажи Wasserman Group и сосредоточится на подготовке Игр.

Повседневное управление агентством теперь перейдет к давнему руководителю Майку Уоттсу. Wasserman Group занимается спортивным маркетингом и представляет интересы известных спортсменов, а также актеров, таких как Адам Сэндлер и Брэд Питт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, имя бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра упоминалось в материалах дела Джеффри Эпштейна в связи с оргией.

Ведущий юрист банка Goldman Sachs вынужден покинуть свой пост из-за связей с Эпштейном.

Экс-генсека Совета Европы лишили дипломатического иммунитета по той же причине.