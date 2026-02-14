Форум преподавателей вузов «Клубы создателей смыслов» прошел в НЦ «Россия»

В НЦ «Россия» прошел форум преподавателей вузов «Клубы создателей смыслов»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Форум преподавателей высшей школы «Клубы создателей смыслов» стартовал в Национальном центре «Россия». Об этом говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В нем приняли участие более 300 представителей профессорско-преподавательского состава и административного персонала вузов. Эксперты обсудили вовлечение молодежи в социальные и культурные инициативы, а также успешные практики реализации подобных проектов в университетах.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова отметила: «Национальный центр «Россия» всегда рядом. Знаковые для страны события проходят именно в стенах наццентра, где совсем недавно Владимир Владимирович Путин открыл Год единства народов России. В основе этой деятельности – любовь к Родине».

Форум стал продолжением работы по объединению преподавателей и запуску Академии ценностно-ориентированного воспитания. Главная цель клубов – формирование единых стандартов и подходов к молодежной политике и воспитательной деятельности в вузах.

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова подчеркнула значимость наставничества и ответственности лидеров, заявив, что поддержка преподавателей и лидеров России помогает формировать новое поколение, готовое к современным вызовам.

В программе форума запланированы экспертные выступления, панельные дискуссии, интервью-сессии и работа в группах по вопросам молодежной политики и воспитания. Академический директор программы «Проводники смыслов. ДНК России» Ольга Голышенкова отметила, что такие клубы формируют сетевые сообщества для передачи ценностей и воспитания интеллектуальной элиты страны.

С 2022 по 2025 год Минобрнауки обучило более 34 тыс. преподавателей для участия в государственной молодежной политике. Эта работа реализуется в рамках указа президента России о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 февраля в Национальном центре «Россия» открыли День российской науки, где участие приняли более 2 тыс. человек и обсудили роль ученых и развитие научной экосистемы.

А днем ранее в том же центре прошла премьера открытого лектория «Создавая будущее: сюжеты и истории», в рамках которого эксперты и ученые рассказали о значении современного сторителлинга для просвещения, маркетинга и развлечений.