Посол Корчунов заявил об усилении психоза «войны с Россией» на Западе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, панические настроения о неизбежной войне с Россией усилились на Западе после того, как стало ясно, что задача нанести Москве стратегическое поражение неосуществима, передает РИА «Новости». Корчунов добавил. что «запугивание Россией уже приобретает фантасмагорический характер, сопровождающийся растущим психозом о неизбежности войны с Россией».

Корчунов сообщил, что власти Норвегии разослали жителям письма с призывами быть готовыми к конфискации имущества в случае возможной полномасштабной войны с Россией, а также рекомендовали запасаться водой и едой.

Посол подчеркнул, что в Норвегии продолжают работать три российских дипломатических миссии, что демонстрирует отсутствие планов по агрессивным действиям и подтверждает приверженность России политико-дипломатическим методам защиты интересов.

Он добавил, что российские дипломаты не готовят бомбоубежища и не делают запасов, исходя из здравого смысла, и выразил надежду, что аналогичной позиции будет придерживаться и норвежская сторона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Александр Стубб назвал Россию «проигравшей в конфликте» на Мюнхенской конференции по безопасности.

Финские жители были вынуждены вырубать леса из-за прекращения поставок энергоносителей из России и наступивших холодов.

Норвегия заявила о планах наращивать военную активность в Арктике.