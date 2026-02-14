Стоимость капибар в России роезко выросла из-за дефицита и популярности

Капибары в России подорожали до 2 млн рублей из-за дефицита

Tекст: Мария Иванова

Популярность капибар в России привела к резкому подорожанию этих животных – сейчас их стоимость может достигать двух млн рублей, передает РИА «Новости».

Представители зоопарков отмечают, что еще несколько лет назад цена капибары составляла около 100-200 тыс. рублей, но ажиотажный спрос и дефицит животных на рынке изменили ситуацию.

В Ленинградском зоопарке рассказали, что у них остался только один самец Ермак, а возрастная самка Кайса недавно умерла от острой сердечной недостаточности. По словам сотрудников, «мы тоже вовлечены в эту проблему», и сейчас зоопарк ищет молодую пару капибар, но сталкивается с трудностями в поиске неродственных особей.

В Белгородском зоопарке также испытывают сложности: капибару Савелия невозможно обеспечить партнером из-за нехватки животных в стране и высоких цен. Заместитель гендиректора по зооветеринарной части Александр Богданов подчеркнул, что на волне популярности стоимость одной особи доходит до двух млн рублей.

Схожие проблемы отмечают и в других регионах страны. В Приморском крае представители зоопарка сообщают, что стоимость капибар ранее составляла 80-160 тыс. рублей, но теперь выросла в разы. Пресс-служба калининградского зоопарка добавила, что они не могут делиться капибарами, так как пока не располагают размножающейся парой.

На сайте объявлений «Авито» в Москве и Московской области предлагается купить детенышей капибар за сумму от 1,2 до 3,1 млн рублей. При этом некоторые продавцы заявляют, что имеют все необходимые документы, однако покупатели жалуются на исчезновение продавцов после оплаты транспортировки животного.

Капибары – самые крупные грызуны в мире, их масса может достигать 60 кг. В природе они живут около 8 лет, предпочитают селиться у водоемов и отлично плавают благодаря перепонкам на лапах. В искусственных условиях для них обязательно необходим бассейн, также капибары питаются травой, фруктами, овощами и корой молодых деревьев.

