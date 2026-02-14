Володин запустил опрос о контроле за видеоиграми для подростков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос в своем канале на платформе Max с вопросом о необходимости ужесточения контроля за видеоиграми. Он спросил: «Считаете ли вы правильным усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки?».

По словам председателя Госдумы, эксперты связывают последние происшествия в учебных заведениях с увлечением подростков видеоиграми. Володин заявил: «Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещенный контент. Где вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия».

Он добавил, что за подобными движениями стоят, в том числе, украинские террористы, а также рассматривается версия, что недавние нападения между собой связаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Володин призвал ускорить введение детских сим-карт в России. А МВД ранее предупредило об угрозе видеоигр для детей.



