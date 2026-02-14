Консул Попов сообщил о росте отказов россиян от гражданства в Швейцарии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, проживающие в Швейцарии россияне все чаще вынуждены отказываться от российского гражданства из-за ужесточения политики местных банков, передает ТАСС. Попов уточнил, что «в 2024 году были оформлены два выхода из гражданства, а в 2025 году – десять».

Попов отметил, что причины отказа связаны с невозможностью работать и вести бизнес как гражданин России из-за давления со стороны швейцарских банков. Он пояснил, что россияне вынужденно идут на этот шаг, чтобы «сохранить свое поле деятельности, рабочие места и капиталы». Консул подчеркнул, что подобная дискриминационная политика банков делает жизнь соотечественников все более дискомфортной.

В результате, по словам дипломата, многие россияне не только отказываются от гражданства, но и вообще покидают страну. За последний год в консульском округе Женевы, который охватывает пять кантонов, заметно сократилось число проживающих там граждан России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии усилили контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками в нарушение эмбарго на Украину.

Швейцария запретила проход войск из Евросоюза через свою территорию.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину.