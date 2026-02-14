В Приморье арестовали членов ОПГ за вымогательства у участников СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Членов организованного преступного сообщества, вымогавших деньги у жителей Находки и городского округа, в том числе у участников спецоперации на Украине, задержали и арестовали в Приморье, сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, 52-летний житель Находки создал и возглавил ОПГ в 2021 году, привлек к преступной деятельности не менее 12 человек.

С 2021-го по 2025 год участники группы под угрозой насилия вымогали у жителей деньги, совершали грабежи, разбои и похищения. Потерпевшие, среди которых есть участники СВО, передавали злоумышленникам требуемые суммы.

В сообщении отмечается: «Совершено не менее 20 преступлений, из них 16 особо тяжких – вымогательства, грабежи, разбои, похищение... В отношении всех участников преступного сообщества избраны меры пресечения в виде заключения под стражу».

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и организации преступного сообщества. Преступную деятельность удалось выявить и пресечь благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников УФСБ по Приморскому краю. Сейчас расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в регионе задержали мужчину и женщину, которые незаконно получили 15 млн рублей социальных выплат за гибель участника спецоперации.

До этого во Владивостоке разоблачили преступную схему с псевдозаймами через фирмы, от которой пострадали 20 участников спецоперации на Украине и их родственники.

А летом 2025 года раненый участник спецоперации на Украине из Приморья по возвращении с реабилитации обнаружил, что супруга вывезла ценные вещи и документы из обеих его квартир.