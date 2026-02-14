Гидрометцентр назвал время предстоящего резкого похолодания в Москве

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве после 21.00

Tекст: Мария Иванова

Резкое похолодание ожидается в Москве и Подмосковье после 21.00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По словам специалистов, «ожидается, что после 21.00 мск столбики термометров пересекут нулевую отметку и начнут опускаться в зону отрицательных значений». Уже к 6.00 воскресенья, 15 февраля, температура в столице может достичь минус 9 градусов.

Синоптики объяснили, что причиной резкого похолодания станет прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет снег и порывистый северо-западный ветер. До вечера 14 февраля в Московском регионе сохранится оттепель, столбики термометров могут подняться до плюс 4 градусов.

В ближайшие сутки над Центральной Россией будет господствовать циклон с юго-запада, но Москва и область окажутся на его холодной северной стороне. В регионе ожидаются снег, местами сильный, метель, гололедица и снежные заносы.

По данным Гидрометцентра, Масленичная неделя в Москве и Подмосковье начнется с морозной и снежной погоды. В ночь на понедельник, 16 февраля, температура в столице может опуститься до минус 15 градусов, а в области – до минус 18 градусов. Днем ожидается до минус 10 градусов в Москве и до минус 13 градусов в Подмосковье, при этом местами прогнозируется сильный снег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

Накануне Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.