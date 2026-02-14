Казахстанец Шайдоров взял золото Олимпиады по фигурному катанию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сенсационный исход олимпийского турнира по фигурному катанию среди мужчин зафиксировал RT. Казахстанец Михаил Шайдоров, идеально исполнивший произвольную программу с пятью четверными прыжками, стал чемпионом, обойдя главного фаворита, американца Илью Малинина. Малинин провалил четыре прыжка и занял лишь восьмое место, несмотря на ожидания победы.

Японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато завоевали серебро и бронзу соответственно, а российский спортсмен Петр Гуменник замкнул шестерку лучших с выдающимся прокатом и пятью квадами. Однако, после пересмотра прыжков у Гуменника сняли 11 баллов, а вторая оценка оказалась минимальной – это вызвало волну негодования даже на иностранных форумах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыку для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

Мать Гуменника рассказала о благополучном решении проблемы с подбором музыкального сопровождения для его выступления.

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал возникшие сложности с музыкой у Гуменника.