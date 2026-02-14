МВБ США приостановило работу из-за нового шатдауна правительства

Новый шатдаун остановил финансирование Министерства внутренней безопасности США

Tекст: Мария Иванова

Входящие в структуру Министерства внутренней безопасности США ведомства остались без финансирования в связи с частичной приостановкой работы правительства, сообщает ТАСС.

Законопроект о выделении средств министерству не прошёл процедурное голосование в Сенате, что привело к наступлению шатдауна с полуночи на пятницу по местному времени.

Это уже третий шатдаун за последние месяцы, однако в этот раз он затронул только Министерство внутренней безопасности. Как ожидается, большинство сотрудников продолжат работу, но не будут получать заработную плату. Под его действие подпадают такие структуры, как TSA, FEMA, Береговая охрана, CISA и Секретная служба.

В то же время ICE и CBP, из-за действий которых во многом и произошёл шатдаун, смогут функционировать практически в прежнем режиме благодаря финансированию по другим законам. Для МВБ нынешнее финансирование было выделено только до 13 февраля, и Конгресс рассчитывал до этого срока согласовать изменения в бюджете ICE.

Демократы после инцидента в Миннеаполисе, где во время операции против нелегальных мигрантов были застрелены двое граждан США, требуют урезать бюджет ICE и реформировать ведомство. Они настаивают на обязательном ношении нательных камер сотрудниками, ужесточении требований к ордерам на арест и запрете скрывать лица при операциях против нелегальных мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 февраля Дональд Трамп подписал законопроект о возобновлении финансирования ключевых органов власти в США.

До этого в США наступил частичный технический шатдаун, поскольку Сенат одобрил законопроекты о расходах для финансирования большей части правительства, но Палата представителей не успела проголосовать.