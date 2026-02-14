Axios: Авианосец Gerald R Ford прибудет на Ближний Восток через месяц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авианосцу ВМС США Gerald R. Ford потребуется от трёх до четырёх недель, чтобы добраться до Ближнего Востока из Карибского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

По данным издания, такие сроки перемещения соответствуют заявлениям президента США Дональда Трампа, который сообщил о намерении финализировать сделку с Ираном в ближайший месяц. Трамп подчеркнул: «Я хочу завершить сделку с Ираном в следующем месяце и изменю свой подход, если договоренность не будет достигнута».

Ранее в четверг Трамп также предупредил, что если Иран откажется от соглашения, Вашингтон перейдёт ко «второй фазе» действий. Он отметил, что эта фаза станет «очень тяжелой» для Тегерана и может предусматривать более жесткие меры со стороны США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщила о переброске авианосца Gerald R Ford на Ближний Восток.